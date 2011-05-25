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Zeynep Tanbay Dans Projesi

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Zeynep Tanbay Dans Projesi
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Cemal Reşit Rey'de harika bir dans gösterisi izlemeye ne dersiniz?

10. yıl dolayısıyla repertuarındaki son üç projesini Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahneleyen Zeynep Tanbay Dans Projesi, 28 Mayıs İstanbul sezonunu Vivaldi-Stravinsky ile kapatıyor.

Koreografisi Zeynep Tanbay’a ait olan, barış ve savaş teması ile iki bölümden oluşan Vivaldi-Stravinsky, birbirinin tamamen karşıtında duran iki dünya sunuyor.

İlk bölümde, Vivaldi'nin değişik konçertolarından derlediği eserde, ideal dünyayı barış ekseninde sunarken, sevgi, dostluk, kardeşlik, hoşgörü gibi temaları kullanıyor.

Stravinsky'de ise 'Bahar Ayini'nin orijinal versiyonu olan kurban törenine gönderme yapan Tanbay, 21. yüzyılda hâlâ savaşan dünyada tüm insanları kurban olarak ele alıyor. Savaş karşısında insan hallerine odaklanan Stravinsky'de, şiddetin insanı getirdiği çaresizlik, kaçınılmaz değişim ve yaşama mücadelesi irdeleniyor.

www.akbanksanat.com

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