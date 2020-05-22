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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.05.2020 - 14:30 | Son Güncelleme:

Zeynep isminin anlamı nedir? Zeynep ne demek?

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Zeynep isminin anlamı nedir? Zeynep ne demek?
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Türkiye'de en çok kullanılan isimler arasında yer alan Zeynep, ismin anlamı ile araştırılmaya başlandı. Zeynep isminin anlamı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden Zeynep ne demek sorusuna cevap arıyor. Peki, Zeynep isminin anlamı nedir ve Zeynep ne demek? İşte, ismin anlamı ve detaylı bilgiler

Eski dönemlerden günümüze gelen Zeynep ismi, birden çok anlama sahiptir. Yaygın olarak bilinen ilk anlamı "Babasının süsü" demektir. Bunun dışında değerli mücevherler ve taşlar anlamında kullanılmaktadır. Arapça kökenli olan bu kelime, Arap, Fars ve Türk toplumlarında yüzyıllardan bu yana kullanılmıştır

Zeynep İsminin Özellikleri

Zeynep ismi iffet ve iyi ahlakı temsil eder. Zorluklarla mücadele etmede sabır ve dirayet ismin içerdiği manalardır. Sağduyu, merhamet ve adalet Zeynep isminin temsil ettiği değerlerdir. Bu isme sahip kimseler, şefkat ve merhametle dolu olur. Evlatlarına iyi anne ailesine karşı sorumlu bir bireydir.

Zeynep İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

​​Zeynep ismi Kur'anda geçmemektedir. Fakat buna rağmen Peygamber Efendimizin torununun ismi Zeynep'tir. Zeynep, Hazreti Fatma ve Hazreti Ali'nin kızıdır.

 

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