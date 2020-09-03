Zeyd İsminin Anlamı Nedir? Zeyd Ne Demek?

Son dönemlerde en ilgi çeken ve araştırılan isimler arasında Zeyd geliyor. Değişik anlamları üzerinden ele alınabilecek bu güzel isim, Arapça kökenli bir addır. Müslümanlık konusunda da önemli bir tarihi olan ve anlamı bulunan isimler içerisinde geliyor.

Zeyd İsminin Anlamı

Zeyd adı değişik anlamları ile Arapça kökenli isim olarak Türkçede kullanılmaktadır.

- Artma manasına gelir

- Büyüyen, ilerleyen gelişen ve ileri giden

Bu özel ve güzel anlamları ile beraber bir erkek çocuğu için verilebilecek en güzel adlar içerisinde geliyor. Aynı zamanda İslami açıdan önemli bir tarihi bulunan isimlerden biridir. Çünkü Zeyd ismi, ‘Hz. Muhammed'in evlatlığının adı’ olarak tarihteki yerini almış durumdadır.

Aynı zamanda Zeyd ismi konusunda Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğine dair pek çok kişi araştırma gerçekleştiriyor. Zeyd adı Kur'an-ı Kerim'de yer alan isimler içerisinde bulunmaktadır.

Hem anlamı açısından hem de tarihi üzerinden bakıldığı zaman Zeyd adı, minik yavrunuz için kullanabileceğiniz en güzel isimlerden biridir. Tek başına kullanabilir ya da başka isimlerle bir araya getirerek güzel bir uyum sağlayabilirsiniz. İsim arayışı içerisinde listeye ekleyebileceğiniz en güzel adlardan biridir.