Zerdeçalın faydaları nelerdir? Kimler tüketirken dikkatli olmalı?

Zerdeçal, zencefil ile aynı aileden gelen bir bitkidir. Asya’nın güneyinde tropikal iklimlerde yetişir ve Hint safranı olarak da bilinir. Diyetisyen Neslihan Aktepe, zerdaçalın faydalarını şu şekilde sıraladı:

- Diyabet tedavisinin desteklenmesinde sıklıkla kullanılır. Yani obezitenin önlenmesinde ve tedavisinde yardımcıdır.

- Antioksidan ve antikanserojen özelliği vardır.

- Katarakt oluşumunu önlemede yardımcı olur.

- Kanın pıhtılaşmasını ve arterlerde plak oluşumunu engeller.

- Kalp-damar ve dolaşım sistemi (Kardiyovasküler sistemi) korur.

- Hücrelerin hasar görmesini engeller.

- Dejeneratif hastalıklara karşı beyni güçlendirme özelliği vardır.

- Alerjilere iyi gelir. Astımı önlemede etkilidir.

- Alzheimer ve depresyon tedavisinde destek sağlar.

- Kemik ve diz ağrılarını hafifletir. Sinir sistemini korur.

- Karaciğeri korur, toksinleri vücuttan atar. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hangi durumlarda kullanılmamalı?

Önerilen miktarlarda kullanıldığında herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını ifade eden Diyetisyen Deniz Berksoy, zerdeçalın tüketimi konusunda uyardı. Berksoy "Zerdeçalın safra arttırıcı etkisi nedeniyle safra taşı olan kişilerde, büyük taşların hareket ederek kanalı tıkaması söz konusu olabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Hamilelikte rahim hareketlerini artırabileceği için kullanılması önerilmemektedir. Ayrıca, zerdeçal isteğe bağlı olarak yiyecekler, içecekler ve salataların içerisine eklenebilir, çay şeklinde de tüketilebilir." diye belirtti.