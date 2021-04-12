Zerdeçal Kürü Nedir Ve Nasıl Yapılır? Zerdeçal Kürü Faydaları Ve Tarifi

Zerdeçal kürü genel olarak sindirim sistemini düzenlemektedir. Vücuttaki hormonal dengeyi de sağlayan zerdeçal kürü vücuttaki iltihap oluşumunu önlemektedir.



Zerdeçal Kürü Nedir?



Zerdeçal sindirim sistemini düzenleyen sağlığa çok faydalı bir besindir. Zerdeçal kürü uygulandığında vücudun hormonal dengesi de düzene girer. Zerdeçal ve süt ile hazırlanan zerdeçal kürü özellikle kemik kırıklarının bir an önce iyileşmesini sağlıyor. Kemik kırıkları kaynayarak hızlı bir sürede iyileşmiş oluyor. Özellikle pek çok malzemenin bir araya gelerek oluşturulan zerdeçal kürünün kilo verilmesinde etkili olduğunu söylemek mümkün. Zerdeçal kürü doğru uygulandığında kilo verilmesini hızlandırıyor.



Zerdeçal Kürü Ne İşe Yarar?



Zerdeçal kürü sindirim sistemini düzenlemektedir. İltihap önleyici olan zerdeçal kürü aynı zamanda vücudu enfeksiyonlardan da korur. Güçlü bir antioksidan olan zerdeçal kürü vücudun hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlamaktadır. İçinde kürkümin maddesi bulunan zerdeçal vücuttaki yaraların da hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.



Zerdeçal sindirim sistemini korurken özellikle bağırsaklara da iyi gelmektedir. Özellikle zerdeçal kürü düzenli tüketildiğinde şişkinlik ve gaz sorunu da giderilir. Ayrıca kabızlık sorunu yaşayan kişiler mutlaka zerdeçal kürünü uygulamalılar. Zerdeçal kürü kişiyi kansere karşı da korumalıdır. Ayrıca depresyon tedavisinde de oldukça etkilidir.



Zerdeçal Kürü Neye İyi Gelir?



Zerdeçal kürü pek çok hastalığa iyi gelir. Sindirim sistemini düzenleyen zerdeçal kürü lifli yapısı sayesinde sindirim sistemini de iyileştirir. Şişkinlik ve gaz sorununu önemli ölçüde azaltan zerdeçal kürü depresyon tedavisinde de yoğun olarak kullanılır. Bunun yanı sıra zerdeçal kürü hızla kilo verilmesini de sağlar. Zerdeçal kürünü belli bir düzende tüketen kişiler hızlı ve etkili bir şekilde kilo verirler. Ağrı kesici özelliği bulunan zerdeçal adet dönemi ağrılarını da hızlı bir şekilde geçirebilir. Böylece alzheimer riski de azaltılmış olur.



Zerdeçal Kürü Nasıl Yapılır? Zerdeçal Kürü Tarifi



- 1 Tatlı kaşığı dolusu kenevir tohumu yağı

- 1 çay kaşığı kadar çörekotu yağı

- Yarım çay kaşığı tarçın

- Yarım çay kaşığı havanda ezilen çörek otu

- 1,5 tatlı kaşığı taze zerdeçal

- Yarım çay kaşığı karabiber

- Yarım su bardağı keçi sütünden hazırlanan yoğurt

Derin bir kabın içerisinde tüm malzemeler karıştırılır. Bu karışımdan da bir kaşık tüketilir. Zerdeçal kürü genellikler sabah ve akşam düzenli şekilde tüketilmelidir.



Zerdeçal Kürü Faydaları



Zerdeçal kürü genel olarak vücudu toksinlerden arındırarak derinlemesine bir temizlik sağlar. Zerdeçal kürü düzenli tüketildiği takdirde detoks etkisi de yaratır. Zerdeçal kürü düzenli kullanıldığı takdirde hızlı bir şekilde kilo verilmesi sağlanır. Yağ yakımını hızlandıran zerdeçal kürü zayıflamaya da yardımcı olmaktadır.



Yüksek oranda manganez ve değerli mineraller içeren zerdeçal kürü mide sağlığını da korumaktadır. Bu nedenle mutlaka düzenli bir şekilde zerdeçal kürü tüketilmesi gerekir. Zerdeçal kürü kemiklerin de hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlamaktadır. Bu sayede zerdeçal kürü düzenli tüketilerek vücuttaki yaraların da hızla iyileşmesi sağlanır.



Zerdeçal Kürü Kullanımı



Sağlığa oldukça yararlı olan zerdeçalın kürü yapılıp tüketildiğinde pek çok sağlık sorunu çözülebilir. Bunun yanı sıra zerdeçal kürü mutlaka belli aralıklar ile tüketilmelidir. Özellikle de sabah ve akşam birer kaşık zerdeçal kürü tüketmek sağlığı da korumaktadır. O nedenle zerdeçal kürünün kullanımı çok önemlidir.