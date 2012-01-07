“Zenne” sinemaseverlerle buluşuyor!

Ön hazırlıkları 3 yıl süren ve uluslararası bir ekiple çekilen “Zenne”; büyük yankı uyandırdığı festivallerin ardından nihayet beyazperdedeki dansına başlıyor. 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden en çok ödülle dönen film “Zenne”; 13 Ocak 2012, Cuma günü 16 şehirde, 41 sinema salonunda gösterime giriyor.

Senaryosu gerçek öykülerden ve kişilerden esinlenilerek M. Caner Alper tarafından kaleme alınan “Zenne”; muhafazakar bir ailenin çocuğu olan Ahmet, renklerini gizlemekten sakınmayan ve İstanbul’un dans kulüplerinde zennelik yapan Can ile Türkiye’nin değer yargılarını çok iyi tanımayan Alman fotoğrafçı Daniel’in evrensel dostluk hikayesini anlatıyor. Film, bu sıradışı üçlünün öyküsünü, ‘aile kafesleri’, ‘töre kuralları’ ve 2008 yılına kadar eşcinsel erkeklere evrensel insan haklarına aykırı şekilde uygulanan askerlikten muafiyet prosedürleri üzerinden ele alıyor.

Başrollerini Kerem Can (Can), Erkan Avcı (Ahmet) ve Giovanni Arvaneh’nin (Daniel) paylaştığı filmde; Tilbe Saran, Ünal Silver, Rüçhan Çalışkur, Tolga Tekin, Esme Madra, Jale Arıkan gibi başarılı oyuncuların yanı sıra, Amberin Zaman, Banu Güven ve Piyale Madra gibi isimler de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

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Zenne'nin tarihçesi

“Zenne”nin, Eylül 2009’da başlayan okuma ve ezber provaları çekim tarihi olan Mart 2011’e kadar devam etti. Başrol oyuncularından Kerem Can; 7 ay boyunca Almanya’da modern dans topluluğu Pina Bausch koreograflarından Daphnis Kokkinos, Türkiye’de ise Beril Şenöz ve Burçin Orhon’la filmin dans sahneleri üzerinde çalıştı. Etkileyici dans müziklerini Demir Demirkan’ın hazırladığı “Zenne”nin dramatik müzikleri ise İtalya’da, Paolo Potì tarafından 1,5 yıl süren bir çalışmayla bestelendi ve Bulgar Senfoni Orkestrası tarafından Sofya’da seslendirildi.

Görsel zenginliğiyle de dikkat çeken “Zenne”nin büyüleyen dans kostümleri ödüllü tasarımcı Belma Özdemir tarafından hazırlandı. Konsept çizimlerine 2009 yılının Eylül ayında başlanan kostümler, İstanbul ve Tayland’da dikildi. Filmin, Oscar ödüllü sanat yönetmeni İsviçreli Maja Zogg; filmde kullanılan setlerin ve dev kuş kafesinin mimari çizimlerine 2010 yılının Ağustos ayında başladı. Setlerin inşası, toplamda 4 aylık bir çalışma sonunda tamamlandı.