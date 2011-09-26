''Zenne'' Çok Konuşulacak!

3 yıl önce öldürülen Ahmet Yıldız’ın gerçek hikayesinden esinlenerek kurgulanan film 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Festivali’nde ödül için yarışacak.

Senaryosu, gerçek hayat hikayelerinden esinlenilerek M.Caner Alper tarafından kaleme alınan “ZENNE”; Doğulu muhafazakar bir ailenin çocuğu olan Ahmet, renklerini gizlemekten sakınmayan ve İstanbul’un dans kulüplerinde zennelik yapan Can ile Türkiye’nin değer yargılarını çok iyi tanımayan Alman fotoğrafçı Daniel’in evrensel dostluk hikayesini anlatıyor. Film, bu sıra dışı üçlünün öyküsünü, ‘aile kafesleri’, ‘töre kuralları’ ve 2008 yılına kadar eşcinsel erkeklere evrensel insan haklarına aykırı şekilde uygulanan askerlikten muafiyet prosedürleri üzerinden ele alıyor.

Başrollerini Kerem Can (Can), Erkan Avcı (Ahmet) ve Giovanni Arvaneh’nin (Daniel) paylaştığı filmde; Rüçhan Çalışkur, Tilbe Saran, Ünal Silver, Esme Madra, Jale Arıkan, Tolga Tekin gibi başarılı oyuncuların yanısıra, Amberin Zaman, Banu Güven ve Piyale Madra gibi isimler de konuk oyuncu olarak yer alıyor.