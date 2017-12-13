Zengin kahvaltı menüsünün adresi!

Zengin menü alternatifleri ve keyifli ortamı ile müdavimlerini ağırlamaya devam eden AyşeDeliismail Çiftliği, Beykoz Acarkent’te yer alan aynı isimde kafesinde zengin açık büfe brunch seçenekleriyle Pazar keyfine farklı bir tat katıyor.

AyşeDeliismail Çiftliği’nde, doğal ürünlerin yer aldığı brunch menüsü sizi baştan çıkarabilir. Bahçesinde ve iç mekanda sunulan açık büfe brunch'ta; birbirinden lezzetli ve kendi çiftliklerinin ürünleri olan peynir çeşitleri ile doğal bal, kaymak, reçel çeşitleri ve pastane ürünleri ile bulunmaktadır.

