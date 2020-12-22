Zengin içeriğiyle tam bir sağlık deposu! Karabuğdayın faydaları nelerdir?

Karabuğday zengin bileşenleriyle gerçek bir sağlık deposu görevi görüyor. Yapısında glüten olmadığından çölyak hastalarının rahatlıkla tercih edebileceği bir besin olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, konuyla ilgili şu önemli bilgileri verdi:

- Her ne kadar ismi karabuğday olsa da kendisi bir bitkidir. Tadı daha çok bakliyattan ziyade kuruyemişle benzerlik gösterir. En yakın olduğu tat, bulgurdur ancak kara buğdayın daha aromatik bir tadı vardır.

- Karabuğdayın içeriğinde %13 -15 oranında protein bulunur. Diğer bitkisel ürünlerle karşılaştırıldığında protein seviyesi çok yüksektir. Dolayısıyla vegan kişiler tarafından çok sık tüketilebilir.

- İçerdiği P1 vitamini sayesinde kolesterolü azaltıcı etkisi vardır.

- Damarlara esneklik ve güç kazandırarak yüksek kan basıncını önler.

- Glüten içermediğinden bağırsak dostu bir besindir, posalı ve lifli olması sebebiyle sindirim sistemini düzenler.

- İçeriğindeki; magnezyum, potasyum, fosfor ve demir sayesinde yüksek tansiyon, kansızlık ve kalp hastaları için çok faydalıdır.

- Karabuğdayın içerisinde bulunan B1, B3, B5 VE B9 vitaminleri sayesinde sağlıklı bir cilt ve güçlü saçların oluşmasını sağlar.

- Kolin bileşeni sayesinde karaciğer yağlanmasının azalmasına yardımcı olur.

Açlığı bastırmada etkili

Tek başına hiçbir besinin zayıflama üzerine etkisi bulunmadığını ifade eden Diyetisyen Fatma Gönen, "Hiçbir besin, hokus pokus etkisiyle vücudumuzda mucizevi bir etki yaratmaz. Ancak beslenmenize destek olarak olumlu etkilerinden faydalanabileceğimiz besinlerden biri olan karabuğday açlık duygusunu bastırmada üstlendiği işlevi ve gluten içermediği için çölyak ve benzeri hastalar için harika bir besindir" dedi.

Nasıl tüketilmeli?

Gluten içermeyen bu yiyeceğin besin değerinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Gönen, karabağudayın tüketimi ile ilgili de şu bilgileri verdi: "İçeriğiyle bu popülerliği hakeden karabuğdayı haşlanmış olarak çorbaların, salataların, yoğurdun içerisine katabilir, garnitür ve sebze ekleyip pilav olarak tercih edebileceğiniz bir alternatif haline getirebilirsiniz. Ayrıca bulgur yerine kullanarak kısır olarak da deneyebilirsiniz."