Zencefilin faydaları nelerdir ve nasıl tüketilir?

Zencefilin faydaları saymakla bitmiyor. Üstelik çaydan kreme farklı alanlarda da kullanılabiliyor. Özellikle de gribal enfeksiyonlara karşı oldukça etkili. Peki zencefil nelere iyi geliyor ve nasıl tüketilir? İşte zencefille ilgili merak edilenler...

Zencefilin faydaları nelerdir?

Diyetisyen Oya Neva Demirkol, zencefilin yararlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

- Doğal sakinleştirici etkisi bulunuyor: Baskın tadı ve kokusu sebebiyle kimileri zencefilden çok da hoşlanmıyor. Ancak bu baskın tat ve koku hakkında bilmeniz gerekenler var. Örneğin bu kokunun aromaterapi etkisine sahip olduğundan dolayı yatıştırıcı ve sakinleştirici olarak kullanılabilmesi. Araştırmalar zencefilin bu etkisinin migren ataklarında bile kullanılabileceğini ve migren semptomlarının kontrol altına alınabileceğini gösteriyor.

- Hamile kalma şansını arttırıyor: Zencefil çayının etkileri bunlara sınırlı değil. Özellikle erkeklerde üreme sistemine de etki eden bu muhteşem kaynak sperm kalitesini de arttırarak hamile kalma şansını arttırıyor. Yapılan araştırmalar yararları saymakla bitmeyen zencefilin, yumurtalık kanserini tedavi edebildiğini ve kolon kanserine karşı da koruyucu olduğunu söylüyor.

- Mide sorunlarına iyi geliyor: Yiyeceklerin emilimini kolaylaştırarak sindirim sistemine yardımcı olan zencefil, mide bulantısı gibi problemlere de deva oluyor. Eğer zaman zaman midede oluşan şişkinlikten veya yanmaları mevcutsa, bir fincan zencefil çayı bütün bu dertlerinize deva olabilir.

- Vücuttaki iltihabı azaltıyor: Yüksek antioksidan içeriğe sahip bu harika baharat bağışıklığınızı desteklediği gibi anti-inflamatuar özelliğiyle de vücuttaki iltihabı azaltmak için elinden geleni yapıyor. Zencefilin bu etkisi romatoid artrit hastalığında ağrıların ve iltihabın azaltılmasında da oldukça etkili.

Zencefil nasıl tüketilir?

Her ne kadar zencefilin ciddi zararları ve yan etkileri olmasa da ölçüyü aşmamanın önemli olduğunu ifade eden Demirkol, tüketimiyle ilgili olarak da şu bilgileri verdi: "Hamilelerin bile bulantıları önlemek amacıyla günde 1 fincanı aşmadan tüketebilecekleri bu leziz baharat, 2 yaşından küçük bebeklerde sindirim veya gaz sıkıntılarını çözmek amacıyla dahi olsa kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca bulantılara karşı zencefil çayı tüketmek isteyen hamileler, çaylarını farklı baharatlarla karıştırmadan tüketmelidirler. Sağlıklı bireyler günlük 4 gramdan fazla zencefil tüketmemeye ve günde 3-4 bardaktan fazla zencefil çayı tüketmemeye özen göstermelidir."

Zencefil çayı nasıl hazırlanır?

Zencefil çayını hazırlamak için bir parça taze kök zencefili 1 bardak suyun içerisine atın ve üzerine 1 elmanın çeyreğini rendeleyin. Hazırladığınız karışımı yaklaşık 10 dakika kadar kaynatın. Daha sonra içerisine 1 limonun yarısını sıkarak ara öğünlerinizde tüketebilirsiniz. Zencefilin tadına biraz değişiklik katmak isteyenler çaylarını 1 çay kaşığı bal, nane yaprakları, tarçın veya karanfil ile tatlandırabilirler. İçinde bulunduğumuz sıcak günlerde sıcak çay içme fikri size çok da uygulanabilir gelmiyorsa, çayınızı demledikten sonra oda sıcaklığına gelmesini bekleyebilir ve içerisine birkaç parça buz katarak soğuk çay şeklinde tüketebilirsiniz.