Zencefil Kürü Nedir Ve Nasıl Yapılır? Zencefil Kürü Faydaları Ve Tarifi

Zencefil kürü bölgesel kilo problemlerinde ve metabolizması yavaş çalışan kişilerde faydası olan bir kürdür. Bu kürün sabah aç karnına tüketimi fazla kilo problemlerini ortadan kaldırırken kişide uzun süreli tokluk hissi uyandırmaktadır.



Zencefil Kürü Nedir?



Zencefille hazırlanan pek çok tarif bulunduğu gibi zencefilin uzun süreli vücut metabolizmasında yarattığı etkiler de bilinmektedir. Özellikle mide ağrılarında, bulantılarda ve ruhsal yönden olumsuz durumlar doğuran stres, sinir, öfke gibi problemlerde zencefilin etkisinden yararlanılmaktadır.



Bu etki aynı zamanda üst solunum yoluna bağlı hastalıklarda da olumlu sonuçlar doğurur. Zencefilin bir diğer kalıcı etkisi kilo problemlerine yöneliktir. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi kilo verme sürecinde etkili olurken elde edilen kürün tadı da oldukça lezzetlidir.



Zencefil Kürü Nasıl Yapılır?



Zencefil kürünü yapmak için bazı malzemelere ihtiyaç duyulur. Bu malzemeler şöyledir;

-1,5 bardak su

-4-5 gram kök zencefil

-Tercihe göre limon

Öncelikle 1,5 su bardağı suyun içerisine ortalama 4-5 gram ağırlığında kök zencefil atılır. Yaklaşık 5-7 dakika arasında değişen sürede kaynatılır. Kaynayan su ılımaya bırakılır. Yeterli ılıma derecesi elde edildikten sora süzülür. Karışımın sabahları kahvaltı etmeden 15 dakika önce aç karnına tüketilmesi gerekir. Tüketilecek bardak ölçeği 1 bardaktır.



Zencefil Kürü Faydaları



Zencefil kürü metabolizması yavaş çalışan kişiler için etkili olmaktadır. Ayrıca bağırsak ve mide problemlerinde, kabızlık şikayetinde de bu kürün hızlandırıcı etkisinden faydalanılır. Zencefil kürü sayesinde hem vücudunuzu sabahın erken saatlerinde harekete geçirmiş hem de kahvaltı öncesinde belirli bir oranda tokluk sağlamış olmaktasınız. Bu sayede gıda tüketiminde vücudunuzun önceliği hızlandırılmış bir metabolizma ile besinleri yakma sürecinde daha aktif bir çalışma prensibine girecektir.



Zencefil kürü aynı zamanda tuvalete çıkma sürecinde zorluk yaşayan kişilere de tavsiye edilir. Kabızlık şikayeti kimi zaman vücutta şişkinliğe neden olabilir. Özellikle karın bölgesinde oluşan bu şişlik durumu kişide kilo izlenimi oluştursa da bu durumun nedeni vücudun dışkılama alışkanlığında yaşanan bir problemden kaynaklanır. Zencefil kürü sayesinde kabızlık şikayetinde de istenilen sonuçlar elde edilebilmektedir.



Zencefil Kürü Tarifi



Zencefil kürü aktarlarda veya marketlerden kolaylıkla bulabileceğiniz zencefille elde edilen bir kürdür. Bu kürü sıcak bir suyun içerisine katarak kaynatmalı daha sonrasında da ılık halde tüketmelisiniz. Kürü tüketirken süzdürmeniz ve mutlaka kahvaltılardan önce içmeniz gerekmektedir. Eğer tadından rahatsız olursanız bir iki damla limon sıkarak farklı bir tarif de oluşturabilirsiniz. Tarifi tüketirken tamamen soğumamasına ve ılık haldeyken içmeye öncelik tanımalısınız. 1 su bardağının tamamını tükettikten yaklaşık 10 15 dakika sonra kahvaltınıza başlayabilirsiniz.



Her sabah zencefil kürünü tükettikten sonra yağ yakma sürecinizin hızlanması muhtemel olacaktır. Bu süreçte vücudunuzda meydana gelen bölgesel yağlanmalar ve kilo artışının oluşum gösterdiği bölgelerde de incelme gözlemleyebilirsiniz. Metabolizma hızının artması sayesinde vücudunuz kendisini zinde ve enerjik hissetmekte bu sayede günlük aktivitelerinizle kalori yakımınız da daha çabuk olmaktadır. Zencefil kürü tarifini arzu eden herkes uygulayabileceği gibi kürün her sabah düzenli tüketimi tavsiye edilmektedir.