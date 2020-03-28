Zeliha İsminin Anlamı Nedir? Zeliha Ne Demek?

Zeliha ismi su perisi anlamına gelmektedir.

Zeliha İsminin Anlamı

Zeliha ismi Arapça kökenli olan kız isimlerinden biridir. Oldukça narin bir anlama sahip olan Zeliha ismi aynı zamanda Hz. Yusuf’un eşinin de ismidir. Su perisi anlamına gelmektedir. Zeliha ismi caiz olan bir isim olduğundan kız çocuğuna verilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Zeliha isminin kader sayısı ise 7 olarak belirlenmiştir. Zeliha ismine sahip olan kişilerin en büyük ortak özelliği atik olmalarıdır. Bu özelliğin yanı sıra dikkatli, titiz ve yaptıkları işlerde başarılı olmaktadırlar.

Zeliha ismi Kuran'da geçmemektedir. Liderlik vasfı oldukça fazla olan bir özelliğe sahiptirler. İyi huylu olmaları ile bilinen Zeliha ismi sahipleri oldukça cesaretlidirler. Hz. Yusuf'un eşi Zeliha'nın güzelliği dillere destandır.

Zeliha Adı İle Bilinen Ünlüler

Türkiye’de Zeliha adı ile bilinen birçok ünlü bulunmaktadır. Bunlardan Zeliha Sunal başarılı bir pop şarkıcısıdır. Zeliha Berksoy Türkiye’de adını duyurmayı başarmış bir tiyatro oyuncusudur. Zeliha Şimşek ise oldukça başarılı bir sporcudur. Hatay'da doğmuş olan Zeliha Şimşek futbol konusunda başarılar elde ederek antrenör ve takım kaptanı olarak da görev yapmıştır.