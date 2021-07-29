Zelal isminin anlamı nedir? Zelal ne demek? Zelal adının özellikleri, analizi ve kökeni
Kız çocukları için ülkemizde az kişi tarafından kullanılan ve anlamı güzel olan isim arayışına giren kişilere Zelal ismi oldukça tavsiye edilmektedir. Zelal ismini beğenen ve düşünen kişiler, ismin anlamını ve özelliklerini merak ediyor. Zelal isminin anlamı nedir? Zelal ne demek? Zelal ismi kuranda geçiyor mu? İşte, tüm merak edilen cevaplar.
Zelal ismi Kürtçe kökenli bir isim olmakla birlikte sadece kız çocukları için kullanılan isimdir. Zelal isminin anlamı arı, duru, berrak ve saydam olarak geçmektedir.
Zelal İsminin Anlamı Nedir? Zelal Ne Demek?
Kız çocukları için en ideal isimlerden birisi olan Zelal isminin rengi pembedir. Zelal isim anlamı olarak arı, duru, saydam ve berrak demektir.
Zelal İsminin Özellikleri
Zeki ve oldukça sempatik insanlardır. Çevresindeki diğer insanlar ile iyi ilişkiler kurar ve kendisini yeni kişilere kısa sürede sevdirmeyi başarır. Ticaret hayatında umduğu kazançları elde etme potansiyeline sahiptir.
Zelal İsminin Analizi
Zelal ismi 6 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;
Z: Güneşli havada gezmeyi ve okumayı çok sever.
E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası oldukça karmaşıktır. Ani çıkışlar yapabilir.
L: Özellikle sanatsal önden oldukça yetenekli ve başarılıdır.
A: Atılgan ve enerjik bir yapısı vardır.
L: Özellikle sanatsal önden oldukça yetenekli ve başarılıdır.
Zelal Adının Kökeni
Zelal adının kökeni Kürtçedir.
Zelal İsminin Yanına Yakışan İsimler
Zelal isminin yanına yakışan kız isimleri; Zeliha, Zelen, Zelika, Zelihe, Zelihan, Zelha, Zelife.
Zelal İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?
Geçmiyor.