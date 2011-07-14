Zekice Bir Gerilim “Çatı Katı”

Aşk, yalan ve şehvetin gerilim dolu dünyasını beyazperdeye yansıtan Çatı Katı 15 Temmuz'da izleyiciyle buluşuyor. Amsterdam, metropol yüzüyle karşınızda...

Yönetmen Antoinette Beumer’in film hakkındaki yorumu ise şöyle, "Arkadaşlık, aşk, insani ilişkileri, yetişkinlik ve kıskançlığı konu alan bir film. Erkekler kolayca kendilerini beş karakterden biriyle özdeşleştirebileceği gibi Aynı şekilde, filmdeki bayanlarla izleyici bayanlar için de geçerli. Dahası, fimde her kadının zevkine hitap edecek bir erkek karakter var."

Anahtarını Kimseyle Paylaşma

Beş evli arkadaşın, metresleri ve sevgilileri ile özel anlar geçirmek üzere gizlice kiraladıkları ve sırayla kullanacakları trend bir çatı katında bir kış sabahı, genç ve çıplak bir kadının cesedini keşfederler. Fakat hiç biri, kadının kim olduğunu ve nasıl oraya girdiğini bilmemektedir. Grup, birbirlerini suçlamaya başlar ve çok yakında, birbirleri hakkında düşündüklerinden ne kadar az şey bildiklerini fark ederler.