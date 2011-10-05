Zeki Müren Fotoğraf Sergisi Devam Ediyor

23 Eylül tarihinden itibaren Bursa'daki Kent Meydanı Avm’de düzenlenen Zeki Müren Fotoğraf Sergisi, yoğun ilgiden dolayı 10 Ekim tarihine kadar uzatıldı.

Zeki Müren Kültür ve Yaşatma Derneği Türk Sanat Müziğinin en önemli seslerinden Zeki Müren’in hatıralarına sahip çıkmaya devam ediyor. Akif Tombul tarafından derneğe bağışlanan arşivden oluşan fotoğraf sergi 23 Eylül tarihinden beri Kent Meydanı AVM'de Bursalılarla buluşuyor. Sergi Zeki Müren'in sanatının en popüler olduğu dönemlere şahitlik ediyor.

Kent Meydanı AVM 1 Çarşı Katında bulunan sergi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bitiş tarihi 3 Ekim olarak belirlenen sergi bir hafta daha ziyaretçilere açık olacak.

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