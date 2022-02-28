Zehirli ishal nedir, neden olur? Bebeklerde ve yetişkinlerde zehirli ishal belirtileri

Özellikle ebeklerde ve çocuklarda tehlikeli sonuçlar doğurabilen zehirli ishal belirtileri konusunda hassasiyet gerektirir. Peki, zehirli ishal neden olur, yetişkinlerde ve bebeklerde belirtileri nelerdir? İşte zehirli ishal hakkında bilgiler...

Zehirli ishal nedir?

Zehirli ishal, normal ishal durumundan farklı olarak, daha fazla sulu dışkılamanın yanı sıra ateş ve kusmayı beraberinde getirir. Ateş durumu kontrol altına alınmadığı takdirde ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle zehirli ishal belirtileri özellikle çocuklarda ve bebeklerde gözlemlendiğinde en kısa zamanda doktora başvurulmalıdır.

Zehirli ishal belirtileri nelerdir?

Zehirli ishal kusma ve kramplarla birlikte halsizliğe yol açar.

Sıvı kaybı nedeniyle cilt renginde değişimlerle birlikle solma ve kuruma yaşanır.

Göz çukurları belirginleşir.

Bol miktarda su kaybı, kusma ve ateşi beraberinde getirir.

Zehirli ishal nasıl bulaşır?

Zehirli ishal, kirli su tüketimi, yiyecek ve içeceklerdeki mikropların neden olduğu virüs yoluyla bulaşabilir. Bunun yanında zehirli ishal teşhisi olan hastalarla temas, aynı eşya ve tuvaleti kullanmak bulaşıcılığı artırır.

Bol miktarda su kaybı, kusma ve ateşi beraberinde getirir.

Zehirli ishal nasıl geçer?

Zehirli ishalde yaşanan su kaybı nedeniyle bol bol sıvı tüketilmesi gerekir. Bunun için de genellikle yoğurtlu ve pirinçli çorbaların tüketilmesi önerilir. Yağlı yiyeceklerden uzak durulması, bunun yanında haslanmış patates ve muz tüketilmesi zehirli ishal durumunu hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca bu süreçte inek sütü içeren gıdalardan uzak durulması gerekir.

Bebeklerde zehirli ishal nasıl olur?

Özellikle bebeklerde ve çocuklarda gözlemlenen zehirli ishal rota virüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Bu süreçte anne sütü bebeklerde daha hızlı bir iyileşmeye yardımcı olur. Zehirli ishal süresince tüketilen probiyotikler, çocukların iyileşmesine katkıda bulunur. Bebekler ve çocuklar da tıpkı yetişkinler gibi, ortak kullanılan oyuncaklar, eşyalar ve tuvalet ihtiyaçlarına özen görtermelilerdir. Özellikle kreş, anaokulu gibi mekanlarda zehirli ishalin bulaşma riski fazladır.