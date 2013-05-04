Zaz, Vodafone İstanbul Calling kapsamında Türkiye'de!

Pozitif Live tarafından gerçekleşecek olan Vodafone İstanbul Calling, onlarca dünya starı, 20’ye yakın etkinlik, şehre yayılan pek çok önemli mekanda konser, panel, atölye çalışmaları, partiler ve daha pek çok fazlası bu sene festival bünyesinde şehri ele geçirecek. Festival 16 Ağustos'a kadar devam edecek.

2009’da yayınladıkları “XX” albümündeki Crystalised parçası ile sayısız adaylık ve ödül başarısı yakalayan ve son olarak Eylül 2012’de çıkardıkları “Co-Exist” isimli albümleriyle tanınan İngiliz indie rock grubu The XX, 7 Ağustos akşamı, 2000’li yılların İngiliz indie gitar müziğinden ilham alan ve günümüzün en önemli temsilcilerinden biri haline gelen Bloc Party, 26 Haziran Çarşamba akşamı Parkorman’da sahne alacak.



Zaz, büyülü kişiliği, enerjik sesiyle yaramaz ve kararlı bir şekilde yine yola çıkıyor ve bu sene Mayıs ayında yayınlanacak olan yeni albümünün tanıtımı kapsamında Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Bu albümün çıkış parçası hızlı ritimli “On ira” ile adından söz ettirmeye başlayan Zaz Vodafone İstanbul Calling kapsamında 15 Haziran’da Parkorman’da sahne alacak.



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