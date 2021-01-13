Zayıflamayı destekliyor, cilt sağlığı için de önemli... İşte bamya tohumunun faydaları

"Bamya tohumu içeriğindeki prosiyanidin, epikateşin ve kuersetin gibi antioksidan maddeler diyabetin önlenmesinde etkilidir" diyen Diyetisyen Deniz Zünbülcan, zayıflamaya yardımcı olan bamya tohumunun faydalarını şu şekilde anlattı:

- Bamya tohumu liften zengindir. Bu özellik vücutta bağırsak ve midenin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

- Bamya; C, B ve K vitaminleri, potasyum ve kalsiyum mineralleri bakımından oldukça zengin bir besindir. C vitamini, cildin yaşlanmasını geciktirir. B vitamini sinirsel iletim için gereklidir. K vitamini sayesinde ise kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur.

- İçeriğindeki maddelerle vücutta kolesterolü dengeleyici rol oynar.

Oluşabilecek tümör hücrelerine karşı koruyucu olduğu düşünülür. Kolon kanseri üzerine etkileri ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Aynı zamanda karaciğer ve böbrek hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunur.

- Güçlü vitamin ve mineral içeriği sayesinde vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle diz ağrısı, dizde sıvı kaybı, kireçlenme ve menisküs gibi diz ile ilgili rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır.

- Astım ve bronşit gibi akciğer hastalıklarının tedavisinde olumlu etkileri vardır.

- Düzenli bamya tohumu tüketmek reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıklarının önlenmesinde etkilidir.

- Yüksek lif içeriği ile uzun süre tokluk hissi verir ve zayıflamaya destek bir besindir.

- Yapılan bir deneyde bamya tohumu özleri farelere verilmiş ve kan akışlarında antioksidan, anti-stres etkisine sahip olduğuna dair kanıtlar bulunmuştur. Yani bamya tohumu stres ve depresyonu önlemede de etkili.

Bamya tohumu nasıl kullanılır?

Bamyanın içerdiği besinler ve özellikle C vitamini cilt sağlığı için önemli olduğunu söyleyen Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato, bamya tohumunun kullanımıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

- Suda bekletme

Bamya tohumunu suda bir gece bekletip ertesi gün kaynayana kadar ateşte tutup daha sonrasında ılık olarak içebilirsiniz.

- Kurutma ya da kavurma

Limon kabuğu rendesiyle beraber toz haline getirip tüketmeniz de oldukça faydalı olacaktır. Bunun için önce fırında veya güneşte kurutmalısınız.

- Sulu yemeklere dahil etme

Çorba ve sulu yemeklerinize bamyanın tohumlarını ekleyebilirsiniz.

- Kahve gibi tüketme

Bamya tohumlarını tıpkı kahve çekirdeklerini çeker gibi temiz bir öğütücüden çekerek toz haline getirebilir ve bu şekilde sıcak suda bekleterek kahve demler gibi demleyebilirsiniz.

Herhangi bir yan etkisi var mı?

Bamyanın genelde her yaş için sağlıklı bir besin ve sağlık açısından tüketilmesi bir risk teşkil etmediğini ifade eden Amato, bamya tohumunun yan etkisiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Sadece aşırı tüketime bağlı olarak bazı yan etkileri olabilir, bu yüzden özellikle bamya tohumunun tüketiminde miktara dikkat edilmelidir. Hamilelik ve gebelik döneminde olumsuz etkileriyle alakalı yeterli bilgi yoktur. Doktorunuza danışarak tüketim miktarı hakkında bilgi almanızı öneririm. Ayrıca bamya tohumunu yutarak doğrudan tüketecekseniz boğazınıza kaçma gibi risklere dikkat etmeniz gerektiğini unutmamanız, günlük kullanımda asla ama asla aşırıya kaçmamanız ve belirtilen ölçülerde kullanmanız büyük önem taşımaktadır."