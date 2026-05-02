Zayıflama iğneleri yok, ameliyat yok: 75 kilo verdiren yöntem… Her şey çocuklarının önünde yaşadığı o olaydan sonra başladı…

Derleyen: İSMAİL SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: iStock
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 11:38
Michelle Stokes için her şey, ailesiyle gittiği bir eğlence merkezinde “utanç verici” olarak adlandırdığı olaydan sonra değişti. 151 kiloya kadar çıkan Stokes, çocuklarının gözleri önünde yaşadıklarının ardından radikal bir karar aldı. Yıllarca süren kilo mücadelesini tersine çeviren dört çocuk annesi, tam 75 kilo verdi. Üstelik bunu “mucize iğneler” olmadan başardığını söylüyor. Peki bedenini 60 bedenden 40 bedene taşıyan sürecin ardındaki gerçek sır ne? Her şeyi tek tek anlattı…
İngiltere’de dört çocuk annesi 40 yaşındaki Michelle Stokes’un hayatı, ailesiyle birlikte gittiği bir tema parkında yaşadığı olayın ardından köklü biçimde değişti. Staffordshire’daki dünyaca ünlü eğlence merkezi Alton Towers’ta güvenlik görevlilerinin kendisine doğru yaklaştığını gördüğü an, Stokes için bir dönüm noktası oldu.YILLARCA SÜREN KİLO MÜCADELESİ
O anı anlatırken “Kalbim, altımdaki tekne gibi batmaya başladı” diyen Stokes, yaşadığı utancı ve çaresizliği asla unutamadığını söylüyor. Peki tam olarak ne oldu?
“AĞIRLIK SINIRINI AŞTIĞIMI BİLİYORDUM”
O gün ailesiyle birlikte parkın çocuklara yönelik bölümünde bir oyuncağa binen Michelle Stokes, o dönem yaklaşık 151 kilogram ağırlığındaydı. Sıcak havanın da etkisiyle yürümekte zorlandığını belirten Stokes, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
“Hava çok sıcaktı ve yürümekte zorlanıyordum. Ağırlık sınırını aştığımı biliyordum ama yine de binmeme izin verdiler. Dönüşü yaparken teknenin arka kısmı batıyordu ve rampalara geri çıkıp dönüşe devam etmekte zorlanıyorduk. Görevliler treni durdurup inmemde bana yardımcı olmak zorunda kaldılar.”
Yaşadığı anın hem fiziksel hem de duygusal açıdan yıkıcı olduğunu belirten Stokes, “Eve kadar ağladım. Çocukların önünde ağlamamaya çalıştım ama onların önünde duygularımı saklamak çok zordu” dedi.
Meslek terapisti olarak çalışan Michelle Stokes, kilo sorunlarının gençliğinin sonlarına dayandığını ifade ediyor. Yirmili yaşlarının ortasında anne olduğunu ve dört çocuğuyla yoğun bir yaşam temposuna girdiğini belirten Stokes, kendi sağlığını geri plana ittiğini söylüyor.“Dört çocuğum var; Imogen (14), Archie (12), Isaac (8) ve Marnie (7). Yoğun bir anne olunca kendi sağlığıma ve iyiliğime odaklanmak için zaman ve alan bulmak daha da zorlaştı. Kilo almaya devam ettim. Aynaya bakmaya ya da fotoğraf çektirmeye tahammül edemiyordum.”
Çocukları için sağlıklı yemekler hazırladığını ancak kendisini ihmal ettiğini belirten Michelle Stokes, çoğu zaman öğün atladığını, bunun da kontrolsüz yeme ataklarına yol açtığını söyledi. Okuldan sonra ya da işe giderken benzin istasyonundan tatlı ve pastalar aldığını, akşam yemeklerinde ise sık sık paket servis tercih ettiğini dile getirdi.BAYILMA, DOKTOR UYARISI VE “ŞEKİLSİZ KÜTLE”
Alton Towers’taki olay, Stokes için bardağı taşıran son damla olsa da tek kırılma noktası değildi. Kızıyla alışveriş yaparken kan şekeri dengesizliği nedeniyle bayıldığını anlatan Michelle Stokes, “Aşırı yemek yemem ve kendime iyi bakmamam nedeniyle kan şekerim dengede değildi. Bayıldım”
dedi.
Aile hekimine başvurduğunda kalp ve damar hastalığı riski taşıdığı, diyabet öncesi dönemde olduğu ve acilen önlem alması gerektiği uyarısını aldığını belirten Stokes, “Kızımın yüzündeki dehşeti görmek, çocuklarım için burada olmam gerektiğini anlamamı sağladı. Bu şekilde devam edersem kendim için erken bir mezar kazıyordum”
diye konuştu.
Bir diğer sarsıcı anı ise küçük oğlunun anaokulundan getirdiği aile resmi oldu. Resimde herkes normal şekilde çizilmişken, kendisi “kolları ve bacakları olan kocaman, yuvarlak bir cisim”
olarak tasvir edilmişti. Bu durum için ise “Oğlum küçüktü ve bilinçli değildi ama beni nasıl gördüğünü fark etmek beni çok üzdü”
dedi.58-60 BEDENDEN 40 BEDENE
O dönem özel olarak diktirilen 58-60 beden kıyafetler giymek zorunda kalan Michelle Stokes, bir zayıflama
programına katıldı. Ağustos 2019’da eşi Dan (39) ve çocuklarının desteğiyle başladığı programda kalori
sayımı yerine “serbest yiyecekler”
ve ölçülü “sağlıklı ekstralar”
sistemine dayalı bir beslenme
planı uyguladı.
Program; yağsız proteinler, makarna, patates, meyve ve sebzelerin tartılmadan tüketilebildiği bir yaklaşımı benimsiyor. Ayrıca tam tahıllar ve süt ürünleri gibi belirli gıdalar ölçülü şekilde plana dahil ediliyor ve küçük bir “ikram hakkı”
da tanınıyor.
Michelle Stokes, programa katılmasında amcası Pete’in de etkili olduğunu belirterek, “Güneyde yaşayan 63 yaşındaki amcam Pete bu programla 63 kilodan fazla vermişti. Onun başarısı bana ilham verdi”
dedi.TAM 75-76 KİLO VERDİ
Disiplinli bir süreç sonunda 75-76 kilo veren Michelle Stokes, 40 bedene kadar düştü. “Artık yepyeni, kıyafetlerle dolu bir gardırobum var ve seçim
yapmakta zorlanıyorum” diyen Michelle Stokes, yaz aylarında askılı tişört ve şort giymekten çekinmediğini, insanların ne düşündüğünü umursamadığını söyledi.
Beslenme düzenini tamamen değiştirdiğini belirten Stokes, kahvaltıda yulaf ezmesi tercih ettiğini, öğle yemeklerinde fırında patatesin yanına kendi hazırladığı az yağlı peynir, fasulye ve salata götürdüğünü, akşam yemeklerinde ise çocuklarının favorisi olan spagetti bolonez gibi aile dostu tarifleri daha sağlıklı şekilde hazırladığını anlattı. Yemekleri çoğu zaman bir gece önceden planladığını ya da ailece hazırladıklarını da ekledi.AKTİF YAŞAMI BENİMSEDİ: HAFTADA 4 KEZ YÜZÜYOR SÜREKLİ YÜRÜYOR
Kilo kaybının ardından aktif bir yaşam tarzı benimseyen Michelle Stokes, haftada dört kez yüzdüğünü ve aile köpeği Bonnie’yi her gün yaklaşık bir saat yürüyüşe çıkardığını söyledi. Ayrıca eşi Dan ile birlikte 5K koşusuna bile katıldı. Dan de aynı programla yaklaşık 25 kilo verdi.
Michelle Stokes, Slimming World tarafından düzenlenen “Yılın Kadını” ödüllerinde son 10’a kalarak Ekim 2025’te kurumun genel merkezini ziyaret etti.“Artık fotoğraflardan saklanmıyorum ve sosyal ortamlardan kaçmıyorum. Kendime hiç olmadığı kadar inanıyorum”
diyen Stokes, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu kadar fazla kilo vermek bana zor şeylerin üstesinden gelebileceğimi gösterdi. Bu inanç hayatımın her alanına yansıdı.”
Daily Mail’in “Mother loses 12 stone without fat jabs after being escorted off of Alton Towers ride because she was too heavy” başlıklı haberinden derlenmiştir.