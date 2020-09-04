Zatürre aşısının koronavirüse karşı özel bir koruyuculuğu var mı?

Zatürre nedir, nasıl bulaşır?



Zatürre, akciğerin iltihabıdır. Bakteriyel, viral, mantar ve kimyasal etkenlerle oluşabilir. Sıklıkla damlacık yoluyla bu etkenlerin alınması ya da aspirasyon dediğimiz (besin, ilaç ve kimyasalların) akciğere kaçması sonucu oluşabilir.

Zatürrenin belirtileri neler?



Öksürük, ateş, sırt ve yan ağrısı, hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüs ağrısı, halsizlik, eklem ağrısı, iştahsızlık en sık görülen belirtilerdir.

Kimler risk grubunda yer alıyor?

En çok bağışıklığı düşük popülasyonu etkiler. 2 yaş altı, 65 yaş üstü, kanser hastaları, kronik ve kontrolsüz hastalıkları olan kişiler (diyabet, kalp ve böbrek yetmezliği, KOAH, astım, bronşektazi hastaları) risk altındadır.

Tanısı nasıl konur?

Tanı, klinik şüphe ile kan testi, grafi ,balgam ve sürüntü örneği ve gereklilik halinde tomografi ile konur.

Zatürre aşısını kimler yaptırmalı?

Zatürre aşısı, bakteri aşısıdır ancak özellikle konjuge pnömokok aşılarının oluşturduğu hücresel bağışıklık ile kalıcı bellek hücreleri oluşur. Bu tür bağışıklığın vücut immunitesine olumlu etkisi olur ve riskli ajanlarla enfekte olan kişilerde zatürreye dönüşme oranı düşer. Zatürre aşısını risk altındaki gruplara giren herkes yaptırmalıdır.

Zatürre aşısı koronavirüsten korur mu?

Yapılan araştırmalarda, zatürre ve grip aşısı ile aşılı olanlarda akciğer tutulumunun az görüldüğü saptanmıştır. Ancak ne zatürre ne de grip aşısı tamamen bir enfeksiyonu engellemez ama kalıcı organ hasarını ve hastalığın şiddetini oldukça etkiler.

Zatürre mi koronavirüs mü nasıl ayırt edilir?

Zatürre bakteriyel mi viral mi (corona’ya bağlı) en iyi ayırt etme yolu; hastanın öyküsünü incelemekten, kan sayımı ve kandaki enfeksiyon değerlerine bakmaktan, balgam ve sürüntü örneklerini alıp görüntüleme yöntemlerinden geçer.