“Zamanın Yüzü” Topane-i Amire'de!

Denizhan Özer Küratörlüğünde 6 farklı kadın sanatçının çağdaş sanat eserleri ile zaman kavramını yorumladığı ‘Zamanın Yüzü’ adlı karma sergi, 12 Nisan'a kadar sanatseverlerle!

Geleneksel sanat anlayışının dışına çıkarak farklı enstalasyonlarla sunulan eserler, 5. Alüminyum Bakü Çağdaş Sanat Bienali Türkiye Pavyonunda topladığı yoğun ilginin ardından Topane-i Amire'de sanatseverlerle buluşuyor.



Küratörlüğünü Denizhan Özer’in yaptığı sergide Farklı disiplinlerdeki kadın sanatçıların bir araya gelip oluşturduğu eserler zaman kavramını yorumlarken, zaman içinde değişen ve tahribata uğrayan değerlere göndermeler yapıyor.

Sanatçı Ekin Onat’ın zaman içinde doğanın uğradığı tahribatı anlatmak için kullandığı ağaç yaprakları doğanın içinden doğanın sesini duyurur gibi. Onat ‘zamanla önemini yitiren değerlerin yerini tüketim toplumunun marka çılgınlığı aldı. Biz bu sergi ile gerçek değerin ne olması gerektiğini gözler önüne seriyor’ diyor.



Tüketim toplumunun esiri olan marka bağımlılıları da Aslı Özok ve Pemra Aksoy'un eserlerinde hayat buluyor.

Deniz Pireci, Leyla Emadi ve Burcu Orhon’unda aralarında bulunduğu 6 kadın sanatçının enstalasyonlarının bulunduğu sergi 12 nisan tarihine kadar kapılarını açık tutuyor.



Adres: Merhart galeri, Boğazkesen Cad. No:59 Tophane /İstanbul

