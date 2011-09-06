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Zamane Kahvesi'nden Beyoğlu Çikolatası

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Zamane Kahvesi'nden Beyoğlu Çikolatası
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Beyoğlu Çikolatası lezzet tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

Zamane Kahvesi, bir İstanbul klasiği olan Beyoğlu Çikolatası’nı satışa sunuyor. Birbirinden farklı ve lezzetli çikolatalar sizleri bekliyor.

Keyifli sohbetlerin vazgeçilmez adresi Zamane Kahvesi, her dönem çikolataseverlerin gözdesi olan “Beyoğlu Çikolatası”nı lezzet tutkunlarının beğenisine sunuyor. Sütlü fındıklı, sütlü fıstıklı, bitter fındıklı, bitter fıstıklı, bitter yaban mersinli, sütlü karışık olmak üzere altı farklı çeşidi bulunan “Beyoğlu Çikolataları” Zamane Kahvesi’nde, 300 gramlık ambalajlar halinde ya da açık olarak kilogram hesabı satışa sunuluyor.

Gün boyu birbirinden farklı ve lezzetli alternatifler sunan Zamane Kahvesi “Beyoğlu Çikolatası” ile 7’den 70’e herkesin kalbini fethedecek.

Beyoğlu Çikolatası Çeşitleri

- Beyoğlu Çikolatası sütlü fındıklı
- Beyoğlu Çikolatası sütlü fıstıklı
- Beyoğlu Çikolatası bitter fındıklı
- Beyoğlu Çikolatası bitter fıstıklı
- Beyoğlu Çikolatası bitter yaban mersinli
- Beyoğlu Çikolatası sütlü karışık 

www.zamanekahvesi.com.tr

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