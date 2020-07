Zamane Kahvesi'nde Cazlı Kahvaltılar

Zamane Kahvesi farklı kahvaltı seçenekleriyle 7’den 70’e her kesime hitap ediyor. Mekan tasarım özelliklerini geleneksel ‘’kahvehane’’lerden alan Zamane Kahvesi’nde kahvaltılara doyamayacaksınız.

Zamane Kahvesi Suadiye şubesi, her Pazar, Latin müziğinden Caz’a örnekler sunan Little Band’i ağırlıyor. Pazar günü zengin mönüsüyle 07.00-15.00 arasında kahvaltı keyfinin yaşandığı 11.00-13.00 saatleri arasında Little Band’in gerçekleştireceği performans ile Pazar kahvaltılarını şölene dönüştürüyor.

Geleneksel Anadolu kahvehanelerinin çağdaş bir örneği olan Zamane Kahvesi’ndeki zengin kahvaltı tabağı güne başlayanlara lezzetli alternatifler sunuyor. Domates, salatalık, yöresel peynirler ve zeytin çeşitlerinin yanı sıra yağda yumurta, kaymak, tereyağı, petek bal, ev yapımı reçel alternatifleri ile doyurucu Zamane Kahvaltı Tabağı, poğaça, simit ve demleme çay ile servis ediliyor.

Kahvaltıda farklı lezzetler denemek isteyenler sahanda yumurta çeşitlerini, peynirli, mantarlı, karışık omlet seçeneklerinden birini ya da sote edilmiş soğan, domates ve sivri biber ile yapılan kiremitte menemeni tercih ederek kahvaltısını taçlandırabilir. Peynirli, patatesli, kıymalı gözleme çeşitlerinin yanı sıra simit tost da keyifli bir kahvaltı için lezzetli alternatifler olabilir. Güne zinde başlamak isteyenler taze meyve ve sebze ile hazırlanan detoks içecekleri deneyebilirler.



Adres: Bağdat Cad. No. 403, Suadiye



Telefon: (0216) 411 49 95