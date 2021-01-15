Zamandan tasarruf etmek için temizlik püf noktaları

Çamaşır makinesi temizliği için püf noktalar

Çamaşır makinesini temizlemek için pahalı temizlik ürünlerine ihtiyacınız yok. Bunun yerine sirke kullanabilirsiniz. Deterjan bölümüne biraz sirke dökün ve kısa programda yıkayın. Tamamlandığında, çamaşır makineniz tam anlamıyla ışıl ışıl parlayacak.

Temizlik ürünlerinizi sirke yardımıyla güçlendirmek çok az kişi tarafından biliniyor. Çamaşır deterjanına biraz sirke ekleyin ve böylece çamaşırları daha etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Tertemiz bir küvet nasıl sağlanır?

Koltuktan kalkmakta bile zorlanırken tüm küveti nasıl temizleyebilirsiniz? Çözüm çok basit! Önce mikrodalgada biraz sirke ısıtın. Sirkeyi sabunlu solüsyonla sprey şişesinde karıştırın. Ancak şişeyi sallamayın, maddeleri yavaşça karıştırmanız yeterli. Elde edilen solüsyonu küvete püskürtün, yaklaşık 30 dakika bekletin ve ardından bir süngerle silin. Sonuç, pahalı temizlik ürünleriyle elde ettiğinizden daha etkileyici olacak.

Yenilmez lekeler nasıl çıkarılır?

Çocukların duvarlara keçeli kalem ve tükenmez kalemle yazı yazmasını engellemek çok zor. Bunun gibi işaretlerden kurtulmak çok zaman ve çaba gerektirebilir. Ancak bunu hızlı ve kolay bir şekilde yapmanın az bilinen yolları da vardır:

Yerdeki veya masadaki yazılardan kurtulmak için, diş macununu ıslak bir beze sıkın ve lekeye sürün.

Kalem lekesi saç spreyi veya deodorant kullanılarak kolayca çıkarılabilir. Etkilenen bölgeye püskürtün ve suyla yıkayın.

Diğer bir yöntem de soda ve sünger kullanmak. Süngere biraz soda serpin, etkilenen bölgeyi ovalayın ve suyla durulayın.

Oje lekeleri nasıl çıkarılır?

Eğer bir şişe ojeyi düşürdüyseniz ve döküldüyse çözümü zor değil. Dökülen ojenin kurumasına fırsat vermeden üstüne oje çıkarıcı sürüp bir dakika bekleterek kurtulabilirsiniz. Sonra lekeyi bir kağıt havluyla ovalayın. Ancak cila çoktan kurumuşsa, biraz saç spreyi uygulayın ve ardından ılık su ve sabunla silin.

Mikrodalga fırın nasıl temizlenir?

Bu numara ile mikrodalgayı sadece beş dakika içinde temizleyebilirsiniz. Bir limonu ikiye bölün, bir bardağa koyun ve biraz tarçın ekleyin. Ardından fincanı mikrodalgaya koyun ve en düşük güç ayarında 5-10 dakika çalıştırın. Limon temizlemeye ve dezenfekte etmeye yardımcı olurken, tarçın da hoş olmayan kokulardan kurtulmaya yardımcı olur.

Pırıl pırıl bir mutfak için püf noktalar

Mutfağınızı temizlemek için gereksiz yere birkaç saat harcamadığınızdan emin olmak için bu basit numarayı uygulayın. Kalın bir macun elde edene kadar biraz karbonat ile bitkisel yağı karıştırın. Karışımı sertleşen yağ tabakaları üzerine dökün ve yaklaşık 5-10 dakika bekletin. Ardından bir bez ve biraz sabun çözeltisi kullanarak silin.

Tozu sonsuza dek ortadan kaldırın

Hayatınızın her anını tozu silip atmak zorunda kalmadan yaşamak için kolay bir yol var. Bir kağıt havluya birkaç damla yağ damlatın ve tozlu bölgeyi silin. Ardından temiz bir kağıt havluyla bir kez daha silin. Bu şekilde yüzeyde toz birikmesini engellemeye yardımcı olan ve mobilyaya çekici bir parlaklık veren ince bir tabaka sağlayabilirsiniz.