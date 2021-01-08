Zaman sınırlı olduğunda evinizi temizlemenin püf noktaları

Misafirlerin vakit geçirecekleri alanlara odaklanın

Zaman az olduğunda yapmanız gereken ilk şey, ziyaretçileri ağırlayacağınız alanları veya daha fazla temizlik gerektiren odaları belirlemek. Konukların görme olasılığının daha yüksek olduğu alanlar oturma odası, mutfak, banyo veya salondur. Bu yüzden bu odaların öncelikli olarak temizlenmesi size zaman kazandıracak.

Tüm evi havalandırın

Kötü kokulardan kurtulmak ve evin havasını yenilemek için, temizlik yapılırken tüm pencereleri açmak çok önemli. Yeterli havalandırma hem misafirleri hem de ev sakinlerini daha rahat hale getirecektir.

Etraftaki dağınıklığı toplayın

Evi dağınık gösteren her şeyi toplamak önemli bir adım. Zaman çok kısıtlıysa, dağınıklığa sebep olan eşyaları daha sonra düzenlemek için kutulara, sepetlere veya dolaplara koyun. Size daha sonra iş çıkaracak olsa da anı kurtarabilir.

Banyoyu dezenfekte edin

Misafirleriniz büyük olasılıkla banyoyu kullanacaklar. Bu nedenle temiz olması ve iyice dezenfekte edilmesi çok önemli. Sadece birkaç adımda lavabonuzun ışıl ışıl parlamasını sağlayabilirsiniz.

Klozete dezenfektan bir tablet atın

Havluları ve banyo paspaslarını değiştirin.

Sabun veya diş macunu kalıntılarını çıkarmak için lavaboyu su yardımıyla hızlıca temizleyin.

Aynayı mutlaka silin

Mutfağın temiz görünmesini sağlayın

Gelen misafirlere ikram edilecek yiyecek ve içeceklerin bulunduğu ortamın temiz olması gerekmekte. Bu sebeple mutfakta öncelik verilmesi gereken odalardan biri. Tezgahınızın üzerini kirli bulaşıklardan arındırmak önemli bir adım olabilir. Kirli bulaşıklar için bulaşık makinesini kullanmak size zaman kazandıracak.

Evi süpürün

Yere dökülmüş saç, kıl, tüy ve çeşitli tozları temizlemek için evi süpürmeniz gerekir. Misafirlerinizi ağırlayacağınız odaların süpürülmesi gerekli unsurlardan bir tanesi. Evin temiz görünmesi için en önemli adımlardan biri olan süpürme işlemini zamanınız yetiyorsa mutlaka yapın. Eğer yeterli zamanınız yoksa misafirleri ağırlayacağınız odayı mutlaka süpürün.

Yüzeylerdeki tozu ve görünür lekeleri çıkarın

Masaları, koyu renkli mobilyaları ve televizyonu silmek için biraz kağıt havlu ve temizleyici sprey kullanın. Sık kullanımdan dolayı bu noktalarda toz ve kir biriktiği için bu yüzeylerin temizlenmesi çok önemli.

Yerleri paspas yardımı ile silin

Hala zamanınız varsa yerleri silmek de evin temiz olması için yapmanız gereken bir adım. Evin kokusunu değiştirmek, evcil hayvanınız varsa tüylerinden arınmak veya yerdeki herhangi bir lekeyi çıkarmak istiyorsanız çok amaçlı pratik bir paspas yardımıyla evi silebilirsiniz.

Evin güzel kokmasını sağlayın

Evin güzel kokmasını sağlamak ve olası kötü kokuları ortadan kaldırmak için biraz hava spreyi ve aromatik mumlar kullanabilirsiniz. Bu basit dokunuş, misafirlerin kendilerini rahat hissetmelerini sağlayacak.