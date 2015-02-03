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Zalatta’dan Sevgililer Günü’ne özel aşk kahvaltısı

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Zalatta’dan Sevgililer Günü’ne özel aşk kahvaltısı
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Tüm romantik detayların düşünüldüğü, şömine başında sıcacık bir ortam...

Tüm romantik detayların düşünüldüğü, şömine başında sıcacık bir ortamda, Zalatta’nın usta şefleri tarafından hazırlanan, sevginin ve aşkın sembolü olan kalpli pankeklerin yer aldığı ‘Aşk Kahvaltısı’ , sizi romantik bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor.

Özenle seçilmiş çileklerin eşlik ettiği 22 çeşitten oluşan kahvaltı tabağı sevgiliniz için unutulmaz bir hediye olacak. Sevgilinizi bu özel günde şımartmak ve kalbini yeniden fethetmek için Zalatta’nın özel sunumu ve lezzeti ile cezbeden ‘Aşk Kahvaltısı’ sizleri bekliyor.

Zalatta Cafe&Restaurant – Beşiktaş

Adres: Cihannüma Mah. Akmazçeşme Sok. No:3 (BKM Karşısı)

Telefon: 0 212 259 12 58

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