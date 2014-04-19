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Zakkum hayranlarıyla buluşuyor!

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Zakkum hayranlarıyla buluşuyor!
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Rock müziğin sevilen ismi Zakkum, birbirinden güzel şarkılarını seslendirecek.

Rock müziğin başarılı isimlerinden Zakkum, 30 Nisan’da Hayal Kahvesi’nde hayranlarıyla buluşuyor.

1999 yılında Raindog adıyla Ankara'da kurulmuş Türk alternative rock grubu Zakkum, Raindog ismiyle bine yakın sayıda sahne performansı gerçekleştirdi. Grup albüm çalışmaları esnasında Türkçe bir isme geçiş yaparak Zakkum adını kullanmaya başladı.

Zehr-i Zakkum (2007), 13 (2011), Ben Böyle Değildim (2012), Hergün Sonbahar (2013) albümleriyle dinlenme rekoru kıran ve yayınladığı albümlerle çok geniş bir hayran kitlesine ulaşan grup, yoğun bir konser programı ile son albüm şarkılarıyla İstanbul'daki hayranlarıyla buluşuyor.

Tarih: 30 Nisan 2014

Saat: 22:00

Yer: Hayal Kahvesi Arena Park, İstanbul

Biletleri Biletix’ten satın alabilirsin.

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