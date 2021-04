Zaç Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Zaç Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Diğer bir ifade ile zaç yağı, sanayide ağırlıklı olarak kullanılan yağ türleri arasında yer bulmakta olup bu bakımdan bir hayli önem taşıyan yağ çeşitlerinden biridir.



Zaç Yağı Nedir?



Zaç yağı, bilinmekte olan diğer adı sülfirik asit olanbir yağ çeşididir. Sanayide son derece yaygın bir kullanımı olan zaç yağı, oldukça güçlü bir mineral asittir. Zaç yağının formülü ise H2SO4 tür. Yağ kıvamına sahip durumda olan renksiz ve aynı zamanda da şeffaf bir sıvıdır.



Bu saf asidin sahip olduğu yoğunluk, 25 derecelik bir ısı ortamında 1.834 olmakla birlikte 10.5 derecedeki ısının olduğu ortamda donar. Zaç yağı, 318 dereceye maruz kaldığında ise kaynar. Zac yağı, suyla karıştırılması durumunda oldukça büyük bir ısı açığa çıkar. Bu durum neticesinde ise oldukça tehlikeli sıçramalar olabileceği için bu yağın su ile karışımı esnasında suyu aside değil de asidi çok yavaş bir şekilde suya katmak gerekmektedir.



Zac yağı oldukça tehlikeli bir asit madde olduğu, için vücut ile temas etmemesine önemli bir dikkat gösterilmesi gerekliliği söz konusudur. Temas olması durumunda 5 dakika boyunca soğuk suyla yıkanarak hemen yanık tedavisi uygulanması büyük önem taşır.



Zaç Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?



Zac yağı üretimi, kontak usulu ve kurşun odalar olmak üzere iki farklı yolla gerçekleştirilmektedir.



Kontak usul üretimde; sülfürlerin havada yakılması yoluyla kükürtdioksit (SO2) meydana gelir. Bu da platinli amyant benzeri katalizatörler eliğinde oksijenle etkileşime sokularak kükürt triokside(S03) dönüşür. Kükürt trioksidin suyla olan reaksiyon neticesinde zac yağı diğer tabiri ile sülfirik asit elde edilir.



Kurşun odalar yönteminde ise, kükürt dioksit(SO2) suyla beraber nitrik asitle yükseltilir ve bu reaksiyon süreci kurşun odalarda hayata geçirilir. Sülfirik asit üretimi ise diğer kimyasallara kıyasla daha fazla olmaktadır.



Zaç Yağı Ne İşe Yarar?



Diğer adı sülfirik asit olan zac yağı hemen hemen her türlü endüstri sahasında kullanılan bir yağ olma niteliği barındırmaktadır. Genellikle sülfirik asit olarak adlandırılan zac yağı, hemen hemen her türlü endüstri alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.



Selafon, böcek öldürücü ilaçlar, rayon, hidroklorik asit, deterjan üretimi, nitrik asit, hidrojen florür, borik asit, alkol, kauçuk, gübre üretimi gibi çok çeşitliliğe sahip alanlar başlıca üretim yerleri arasında bulunur. Ayrıca petro rafinasyonun dada çok önemli ölçüde kullanımı söz konusu olan bir yağ olma özelliği taşımaktadır.



Zaç Yağı Neye İyi Gelir?



Zaç yağı insanlarda takviye olarak kullanılan yağ çeşitlerinden biri değildir. Sanayide ağırlıklı bir kullanımı olan yağ türleri arasında yer alır. Bir ülkedeki zac yağı yani sülfirik asit üretimi o ülkenin kimya endüstrisinde hangi seviyede olduğunun en önemli göstergesi olma özelliği taşımaktadır.



Zaç Yağı Faydaları



Zaç yağı, sanayide çok ciddi bir kullanım alanı barındırmaktadır. Yani sanayi alanında olmazsa olmaz ürünlerden biridir. Sanayinin gelişmesinde zaç yağı büyük bir rol oynamaktadır. Bu bakımdan sanayiye olan faydası çok büyük olmaktadır.



Zaç Yağı Nasıl Kullanılır? Zaç Yağı Kullanımı



Zaç yağı, sanayide kullanılan bir yağ çeşidi olduğundan dolayı, pek çok alanda faaliyet gösteren sanayi için kullanımı oldukça fazla önem taşıyan bir yağ türüdür. Patlayıcı madde, boyayıcı madde, pigmen, gübre, inorganik tuz, ilaçlama, petrol arıtım ve metalurji gibi çeşitlilik gösteren yerlerde kullanımı söz konusu olmaktadır. Tüm bunların haricinde pillerin üretiminde de kullanılmasından dolayı halk arasında akü asidi olarak bilinir.