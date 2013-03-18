Zac Power’la yeni maceralar!

Caretta Kitap, çocukların devamını sabırsızlıkla beklediği Zac Power Serisine, yeni serüvenler içeren 6 yeni kitap birden ekledi. “Özel Görev Serisi”nde 4 farklı maceraya atılan Zac Power, 6 ve 7 yaşlarına özel el yazısı ile hazırlanmış “Görev Başlıyor” serisinde de, sürükleyici olaylarla karşı karşıya kalıyor.

Gizli ajan Zac Power, dört zorlu maceradan oluşan Özel Görev Serisi’nde bu kez hayatının en zor görevinde dünyayı dolaşıyor.

Buz Kapanı

1. ve 2. sınıflar için el yazısıyla özel olarak hazırlanmış Zac Power Görev Başlıyor serisinin dördüncü kitabı olan “Buz Kapanı”nda Zac Power, DSB tarafından yine zorlu bir göreve çağrılmıştır. Büyük Kutup Dağı’ndaki buzullar hızla erimektedir. Zac, DSB’nin tasarladığı en son teknoloji cihazlarla buzulları erimekten kurtarabilecek midir?

Çöl Fırtınası

Serinin ilk kitabı olan “Çöl Fırtınası”nda Zac, RİSU adlı esrarengiz bir cihazın dört ayrı parçasını bulmak için dünyayı dolaşıyor. Zac’in düşman ajanlık bürosu BİG’den önce bütün parçaları bulması gerekiyor. İlk parça Amber Çölü’nün ortasında. Zac Power dehşet verici çöl fırtınalarını ve düşman ajanları atlatıp parçaya ulaşabilecek mi?

Kara Kule

Serinin ikinci kitabı olan “Kara Kule”de Zac Power DSB tarihinin en büyük ajanlık görevinde esrarengiz bir süper cihazın parçalarını bulmak için yeni bir maceraya atılıyor. Bu kez Puslu Harabeler ormanına gelen Zac’in, ikinci parçayı düşman ajanlık bürosu BİG’den önce ele geçirmesi gerekiyor. Zac’i parçaya götürecek yolda, dev bir robot ordusu ve daha pek çok sürpriz bekliyor. Zac Power’ın hayatındaki gizli kalmış gerçekler açığa çıkmaya devam ediyor.

Buzda Takip

Serinin üçüncü kitabı olan “Buzda Takip”te Zac Power, DSB ve BİG hakkındaki gerçekleri öğrenmeye ve dünyayı RİSU adlı esrarengiz bir süper cihazın etkilerinden korumaya devam ediyor. RİSU’nun son iki parçasını bulmak için çok az zamanı kalan Zac, üçüncü parça için bu kez Kar Şehri’ni ziyaret ediyor. Teknolojinin yasak olduğu bu krallığın dondurucu soğuğunda Zac ve ailesini büyük tehlikeler bekliyor.

Büyük Patlama

Serinin dördüncü kitabı olan “Büyük Patlama”da Zac, DSB tarihinin en büyük ajanlık görevinin sonuna yaklaşıyor. Düşman ajanlık bürosu BİG’den önce RİSU adlı esrarengiz bir süper cihazın parçalarını bulmak için dünyayı dolaşan Zac, bu kez denizin derinliklerinde mücadele veriyor. Zac ajanlık kariyerinin en büyük kararını vermek zorunda. Ailesini mi kurtaracak, yoksa BİG ajanları Caz ve Blackwood’a engel olmaya mı çalışacak?

Vahşi Doğada

1. ve 2. sınıflar için el yazısıyla özel olarak hazırlanmış Zac Power Görev Başlıyor serisinin üçüncü kitabı olan “Vahşi Doğada”da gizli ajan Zac Power, DSB tarafından vahşi hayvanlara karşı zorlu bir göreve çağrılmıştır. Hayvanat bahçesindeki bu görevde Zac, en son teknoloji cihazlarla başarılı olabilecek midir?