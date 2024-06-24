Yüzyıllardır bunu yapıyoruz ama yeniden gündem oldu... Yere sırtüstü yatıp uzanmak neden iyi geliyor?

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Çıplak ayakla çimlere basmak, sırt üstü yere uzanmak, birkaç dakikalığına da olsa zihnimizi boşalmak için harika bir yöntem. Gelgelelim, büyük şehirlerle betonarme binaların içinde bilgisayarların başında, uzun saatler boyunca sandalyelerimize deyim yerindeyse çakılıyoruz. Böyle bir yaşam temposu için de ne çimlere basacak ya da sırt üstü uzanacak vaktimiz kalıyor ne de enerjimiz….

Şimdilerde sosyal medya platformlarında viral olan videolarla, özünde sırt üstü yere yatmaktan ibaret olan bu ‘yere yatma’ trendi bize yüzyıllardır insanların kendini rahatlatmak, stresten uzaklaşmak, negatif enerjiyi vücuttan atmak için yaptığı basit birkaç hareketi tekrar hatırlattı.

‘Yere yatma’ hareketi kişinin kendini yatıştırması için yerde oturmasını veya sırt üstü uzanmasını içerir. Bu, otizmli veya dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu olan çocukların terapisinde kullanılan yöntem ile aynı değildir. Kaynak: Business Insider

GÜNLÜK RUTİNİN BİR PARÇASI HALİNE GELMELİ

Business Insider’a konuşan yoga eğitmeni Nicole Wood, bunun aynı zamanda bir yoga pozisyonu olduğunu, yoga yapsak da yapmasak da bu pozisyonu günlük rutininizin bir parçası haline getirmenin faydalı olacağını söyledi. Aslında burada hepimizin bildiği topraklamanın etkisi var. Çimlere basmanın olumlu etkisi gibi…

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Danışmanlık alanında yüksek lisans ve halk sağlığı alanında doktora derecesine sahip olan Nandini Maharaj, danışanları ile görüştükten sonra eve döndüğünde yaptığı ilk şeyin yere yatmak olduğunu, onun için bunun uzun bir iş gününden sonra rahatlama yöntemi olduğunu söyledi.

Artık bazılarımız uzaktan çalışma imkanına sahip olduğuna göre, TikTok’ta herkesin bahsettiği ‘yere yatma zamanı’ dediği şeyi yapmak için gün sonuna kadar beklememiz gerekmiyor.

Tiktok’ta yere yattıkları videoları paylaşan yüzlerce insan var. Bir kullanıcı paylaştığı videosunun altına "Öylece dalıp gitmek çok rahatlatıcı" diye yazdı.

Yayınladığı videosu neredeyse yedi milyon kez izlenen bir başka bir kullanıcı ise yerde zaman geçirme hakkında "Neden bilmiyorum ama her şeyi daha iyi hale getiriyor" dedi.

Yerde geçirilen zamanın arkasındaki mantık, topraklama olarak bilinen ve şu anla bağlantı kurmanıza ve sıkıntılı düşüncelerden uzaklaşmanıza yardımcı olan bir tekniktir.





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İNSANLAR YÜZYILLARDIR BUNU YAPIYOR

Peki yerde geçirilen zaman neden insanlara iyi geliyor?

Yoga eğitmeni Nicole Wood Business Insider'a verdiği demeçte, yere uzanmanın ‘savasana’ adı verilen ve ceset pozu anlamına gelen bu pozisyonun yoganın evrensel dinlenme pozu olduğunu, her yoga dersinde ceset pozunun yapılan son poz olduğunu, aslında bunu insanların binlerce yıldır yaptığını söyledi.

“Yoga yapıyor olun ya da olmayın, ceset duruşunu günlük rutininizin bir parçası haline getirmek faydalı olabilir.” diyen Wood, yere uzanmanın dış uyaranları bloke etmenize yardımcı olabileceğini ve vücudunuzun sıfırlanması için zaman tanıyabileceğini söyledi.

Wood, bununla birlikte, herkesin farklı olduğunu, kendinizi ne kadar sakin ve topraklanmış hissettiğinizin, dış çevrenize, fiziksel ve duygusal olarak nasıl hissettiğinize bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

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AMAÇ, DİKKATİ ŞİMDİ VE BURAYA KAYDIRMAK

Bazen insanların zihinlerinin çok hızlı çalıştığı için rahatlamakta zorlandığını, trafik, gürültü, e-posta bildirimleri gibi dikkat dağıtıcı unsurlar olabileceğini, yogada da bazı günler uygulama kolay gelirken, diğer günler daha zor gelebileceğini söyledi ve ekledi:

“Daha önce meditasyon yapmayı denediyseniz veya elleriniziniz soğuk suyun altına tuttuğunuzda geçirirken kendinizi uyanık hissettiyseniz, topraklama fikrine zaten aşinasınız demektir. Zihinsel veya fiziksel teknikler kullanabilirsiniz, ancak topraklamanın amacı dikkatinizi şimdi ve buraya kaydırmaktır.”

Zihinsel topraklamaya örnek olarak kendinize şarkı söylemek veya kendinizi yemek pişirmek ya da bisiklete binmek gibi bir iş yaparken hayal etmek verilebilir. Fiziksel olarak topraklamanın da yürüyüşe çıkmak veya derin nefes almak gibi çeşitli yolları vardır.

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AĞRIYI VE STRESİ AZALTIYOR, UYKUYU VE KAN AKIŞINI İYİLEŞTİRİYOR

Sağlıklı yaşam danışmanı ve Fortune 500 yönetici koçu EdD Daryl Appleton, kötü bir gün geçirdiğinizde yerde zaman geçirmenin en iyi topraklama tekniği olduğunu, araştırmaların topraklanmanın iltihaplanmayı, ağrıyı ve stresi azaltarak uykuyu ve kan akışını iyileştirebileceğini gösterdiğini söyledi.

Oturduğumuz ya da ayakta durduğumuz zamanlara kıyasla, yere uzanmak zeminle temasımızı en üst düzeye çıkarır. Sırtımız ve bacaklarımız desteklendiğinde kaslarımızın gerginlikten kurtulduğunu fark ederiz.

BEŞ DAKİKANIZI AYIRIN YETER

Wood, yerde uzanmak için yalnızca beş dakikaya ihtiyacınız olduğunu, burada yenilenmek için kendinize yeterli zaman tanımanız gerektiğini ancak bu sürenin uykuya dalacak kadar uzun olmaması gerektiğini söyledi.Sert bir yüzeyde yatmak rahatsızlık veriyorsa, yastık, battaniye veya bir yoga matı kullanılabileceğini, göz maskesi takmak veya rahatlatıcı müzik dinlemek de isteyebileceğinizi söyleyen Wood,sırtı desteklemenin bir başka yolunun da bacakların altına bir sandalyeye yerleştirmek olduğunu, yere uzanırken, vücudun alt yarısını desteklemek için dizlerinizin 90 derece büküldüğünden emin olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Topraklanmaya yardımcı olan tek pozun ceset pozu olmadığını söyleyen Wood, kaslarınızı çalıştırmak ve altınızdaki zeminin dengesini hissetmek için dağ duruşunu, savaşçı duruşunu veya ağaç duruşunu da deneyebileceğinizi, ayrıca yere yatmak zorunda kalmadan topraklanmanın faydalarından yararlanmanın da mümkün olduğunu ifade etti.

EdD Daryl Appleton, bir başka seçeneğin de dışarıda çıplak ayakla yürümek ya da park veya orman gibi çimenli bir yerde piknik yapmak olduğunu, bahçe işlerini rahatlatıcı bulabileceğinizi söyledi ve ekledi:

"Biraz D vitamini almak için dışarı çıkmak veya açık bir pencerenin yanında olmak, kişinin kendisini daha topraklanmış ve etrafındaki fiziksel dünyaya bağlı hissetmesini sağlayabilir. Topraklanmanın, bunaldığınızda dikkatinizi dağıtmanın ve kendinizi rahatlatmanın sağlıklı ve etkili bir yolu olduğunu unutmayın.”

HASTALIKLARIMIZI BİLE İYİLEŞTİRİYOR

Aile Hekimliği, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları uzmanı Dr. Burcu Duran Tak, psikolojik topraklamanın; vücudumuzun stresle, kronik yorgunlukla, hatırlamak istemesek de hafızamızda yer edip bizi olumsuz duygulara sürükleyen kötü olaylarla bir tür baş etme stratejisi olduğunu söyledi.

Çıplak ayakla toprağa basmanın kötü enerjiyi çektiği ve kişiyi sakinleştirdiğini hatta bizi sakinleştirmekle kalmayıp hastalıklarımızı da iyileştirdiğini söyleyen Dr. Burcu Duran Tak, topraklamanın yıllarca süren kapsamlı araştırmalar sonucu faydalı olduğu gösterilen mükemmel bir yöntem olduğunu ifade etti ve bu yöntem hakkında şunları söyledi:

“Maddelerin, elektronik cihazların, hatta canlı organizmaların; yüklenmiş olduğu enerjinin (elektrik, statik enerji vb.) bir kısmı kararsız elektronlardan oluşur. İşte bu stabil olmayan enerjinin her zaman stabil hale getirilmesi yani nötrlenmesi gerekir. Vücuttan atılamayan bu elektronlar kronik vücut ağrılarına, eklem romatizmalarına, toksin birikimine kadar ilerler.”

VÜCUDUMUZU YAŞLANDIRAN NEGATİF ENERJİYİ ÇEKİP ALIYOR

“Topraklanma, bize iyi geliyor çünkü yer kürenin enerjisi ruhumuzu ve bedenimizi onarıyor.” diyen Dr. Burcu Duran Tak, bunun vücudumuzun temel biyolojik aktivitelerinin kendi ritminde uyumlu olarak çalışmasını sağladığını, uykumuzu düzelttiğini, vücudumuzu yaşlandıran negatif enerjiyi çekip aldığını, bu nedenle herkesin bunu mutlaka deneyimlemesi gerektiğini, 30 ile 90 dk arasında değişen zamanlarda doğayla bütünleşerek topraklanılması gerektiğini sözlerine ekledi.