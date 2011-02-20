Ve Diğer Şeyler Topluluğu'nun kurucusu Yeşim Özsoy Gülan'ın yazıp yönettiği yeni tiyatro oyunu "Yüzyılın Aşkı"; Galata Perform'da perdelerini açtı.

Oyun, geçen yüzyılın Türkiye'sinde 8 değişik zamana giderek, o dönemde yaşadıklarını hayal eden ve birbirlerine kavuşamayan iki sevgili üzerine kurulu.

Yurt içi ve yurt dışında, tiyatro alanında özellikle yeni metinler yaratmak konusuna odaklanan Ve Diğer Şeyler Topluluğu'nun yeni projesi "Yüzyılın Aşkı", geçtiğimiz yüzyıla ve o yüzyılın Türkiye'sine resmi tarihin dışına çıkarak aşk hikayeleri yoluyla farklı bir yorum getirmeyi amaçlıyor.

Oyun Tarihleri: 19, 25, 26 Şubat

Saat: 20:30

Galata Perform Adres: Büyük Hendek Cad. No: 21/2 Galata Kuledibi, Beyoğlu, İstanbul

Telefon: 0 212 243 99 91