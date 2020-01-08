MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKişisel Bakım Yüzünüzdeki kırışıklıklar kişiliğinizi ele veriyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Kişisel Bakım
Hürriyet Aile Özel / Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 08.01.2020 - 15:34,Son Güncelleme:

Yüzünüzdeki kırışıklıklar kişiliğinizi ele veriyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yüzünüzdeki kırışıklıklar kişiliğinizi ele veriyor!
Abone Olgoogle-news

Yüzünüzdeki kırışıklıklardan kişilik tespiti yapılabilir mi? Medikal Estetik Doktoru Alp Mamak bu soruya ‘evet’ yanıtını veriyor, kırışıklarınız sizi anlatır diyor.

Yüzümüzdeki çukur ve kırışıkların bulunduğu bölgeye göre kişiliğimiz hakkında ipucu verdiğini belirten Alp Mamak “Kaşları sürekli çatık birinin kızgın olduğunu, alnı kırışık birinin endişeli olduğunu, ağız köşesi aşağı bakan birinin mutsuz olduğunu düşünürüz. Bu mimikleri kişi o kadar çok kullanıyordur ki yüzünde yer eden kırışıklara hatta çöküntülere sebebiyet vermiştir” şeklinde konuştu.

Bu durumun kişinin mutsuz olmasına hatta özgüveninin baltalanmasına kadar ulaşacağını belirten Mamak, doğru botoks uygulamasının antidepresan etkisi yarattığına dair yayınların olduğuna da dikkat çekti ve şöyle dedi: “Tabii ki bu durum botoksun antidepresan olmasından değil, sonucundaki memnuniyet hissinden kaynaklanır.  Yapılan uygulamalar ise belki de tam da bu yüzden hem yüzümüzde hem de ruhumuzda karanlıkta kalan yerleri ortaya çıkarır, iyileştirmeye çalışır.”

Doğru tespit, kişiye özel uygulama önemli

Yanak bölgesinin gençken yağ dokusu bakımından daha zengin olduğunu belirten Mamak,  genç ciltte hyalüronik asit bol olduğu için nemi fazladır. Göz etrafı ve yanak dokusu bir bütün halindedir. Yaşlandıkça ise birbirinden ayrılır ve çok ciddi karanlık bir alan oluşturur. Bu bizim daha mutsuz görünmemizi sağlar. O karanlıkları yok ederek, daha mutlu bir ifadeye dönüştürebiliriz” dedi.

Hayatınızı kolaylaştıracak 10 makyaj hilesi
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle