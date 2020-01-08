Yüzünüzdeki kırışıklıklar kişiliğinizi ele veriyor!

Yüzümüzdeki çukur ve kırışıkların bulunduğu bölgeye göre kişiliğimiz hakkında ipucu verdiğini belirten Alp Mamak “Kaşları sürekli çatık birinin kızgın olduğunu, alnı kırışık birinin endişeli olduğunu, ağız köşesi aşağı bakan birinin mutsuz olduğunu düşünürüz. Bu mimikleri kişi o kadar çok kullanıyordur ki yüzünde yer eden kırışıklara hatta çöküntülere sebebiyet vermiştir” şeklinde konuştu.

Bu durumun kişinin mutsuz olmasına hatta özgüveninin baltalanmasına kadar ulaşacağını belirten Mamak, doğru botoks uygulamasının antidepresan etkisi yarattığına dair yayınların olduğuna da dikkat çekti ve şöyle dedi: “Tabii ki bu durum botoksun antidepresan olmasından değil, sonucundaki memnuniyet hissinden kaynaklanır. Yapılan uygulamalar ise belki de tam da bu yüzden hem yüzümüzde hem de ruhumuzda karanlıkta kalan yerleri ortaya çıkarır, iyileştirmeye çalışır.”

Doğru tespit, kişiye özel uygulama önemli

Yanak bölgesinin gençken yağ dokusu bakımından daha zengin olduğunu belirten Mamak, genç ciltte hyalüronik asit bol olduğu için nemi fazladır. Göz etrafı ve yanak dokusu bir bütün halindedir. Yaşlandıkça ise birbirinden ayrılır ve çok ciddi karanlık bir alan oluşturur. Bu bizim daha mutsuz görünmemizi sağlar. O karanlıkları yok ederek, daha mutlu bir ifadeye dönüştürebiliriz” dedi.