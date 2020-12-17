Yüzünüzde ufak dokunuşlar büyük farklar yaratır

Yüz germe estetiği

Yüz germe estetiğinde kesiler, genellikle şakaklarda olup, saç çizgisinin içinden başlar, kulak önündeki doğal çizgiyi (veya kulağın önündeki kıkırdağın içini) ve kulak memesinin arkasını takip eder. Bu sayede operasyon sonrası izler saklanmış olur ve herhangi bir iz kalmaz.

Operasyon süresi yüzün bölümüne göre 2-8 saat arası değişebilir ve genelde bir gece hastanede kalınması gerekir. Bazı ufak prosedürler lokal anestezi altında hastanede kalmaksızın yapılabilir. Ameliyat sonrası ödem ve şişlik görülse de bir hafta içinde önemli ölçüde azalır. Operasyonun 10. gününde dikişlerin alınmasını takiben hasta işine dönebilir.

Yanak estetiği

Yanak estetiği, bişektomi, yüz konturunun köşeli ve yanaktaki yağ yastıklarının fazla olduğu yüzlerde yapılan üçgenleştirme prosedürüdür. Bişektomi operasyonumda yüzün dışında hiçbir iz bırakmadan sadece ağız içinde yanak bölgesinden bir santimlik bir kesi ile yanaktaki fazla yağ yastıkları çıkarılabilir. Anestezi altında yaklaşık 30 dakika süren bir operasyondur. Kişinin yüz şekline göre alınacak yağ miktarının belirlenmesi, operasyon sonrası çene/yanak üçgeninin kişiye özel oluşturulması ve operasyon sonrası ağız içindeki dikişlerin hastayı rahatsız etmemesi çok önemlidir. Kadın ve erkeklerde yaygın olarak uygulanan ve hasta memnuniyeti en yüksek operasyonlardan biridir.

Çene Estetiği

Çene estetiği, genelde burun ve yüz estetikleri ile kombine bir şekilde uygulanan bir operasyondur. Estetik prosedürler değerlendirilirken hastaların tüm yüz hattına bakılarak beklentiye göre birden fazla prosedür uygulanabilir.

Genel olarak çene estetiği, dışarıya doğru çıkık ve hem estetik hem de fonksiyonel anlamda hastaları negatif etkileyen durumlarda uygulanır. Üçgen yüz şekli oluşturmak için uygulanan en çok tercih edilen estetik operasyonlardandır.