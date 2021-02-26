Yüzdeki yaşlanma belirtilerine karşı tedavi yöntemleri nelerdir?

Bu hasarları gidermek için çeşitli yöntemlerle yüz germe operasyonları uygulanabilir. Uygulanan yöntemlerde izlerin görünümü en aza indirgemek ve gizlemek ana hedeflerden birisidir.



Minimal iz oluşumuna yardımcı olan endoskopik teknikler ya da birkaç yaklaşımı bir arada kullanan trinity lift gibi yaklaşımlarla yüz germe işlemi yapılabilir. Yüz germe estetiği özellikle gülümseme çizgileri, kaş sarkmaları ve yüz kırışıklıkları gibi sorunların tedavisinde etkilidir.



Endoskopik yüz germe nedir?



Endoskopik yüz germe minimal invaziv kesilerle uygulanır. Bu sayede daha hızlı bir iyileşme süresi elde edilir. Ucunda ışıklı bir kamera bulunan uzun, ince bir tüp olan endoskopun kullanılması cerrahın minimal kesiler içinden zor alanlara ulaşmasına olanak tanır. Kesiler görünürlüğü en aza indirilecek şekilde gizlenerek açılır. Endoskopik yüz germe, özellikle burun ve ağız yakınındaki kaş çizgileri ve yüz kıvrımları gibi sorunların tedavisinde etkilidir. Hastalar ayrıca, gözler, kaş ve boyun dahil olmak üzere tüm yüzün daha genç görünmesini sağlamak için prosedürleri diğer yüz ameliyatları ve tedavilerle birleştirmeyi seçebilirler.



Trinity lift nedir?



Trinity lift, özellikle genç ve orta yaşlı hastalarda endoskopik teknikleri ile perkütan iğne tekniğini birleştiren bir yöntemdir. Endoskopik orta yüz germede uygulanan askı ve fiksasyon yöntemi, perkütan iğne yardımıyla daha etkili bir hale getirilir.



İzsiz yüz germe yöntemleri olarak bilinen bu yöntemlerle iyileşme süreci oldukça hızlı ve zahmetsizdir. Sonuçlar geleneksel yöntemlere göre çok daha etkili ve uzun sürelidir. Ayaktan tedavi prosedürü olduğu için hasta aynı gün evine gider. Operasyonun sonuçları 10 gün içinde tamamen görünür hale gelir. Hasta memnuniyeti oldukça yüksek estetik operasyonlar arasında yer alır.