Yüzdeki kılcal damarlar nasıl gider, neden olur? Kılcal damarlara ne iyi gelir...

Örümcek damarları veya telenjiektazi olarak da bilinen patlamış kan damarları cildinizin yüzeyinde küçük kırmızı çizgiler gibi görünür.

Yüzdeki Kılcal Damarlar Nasıl Giderilir?

Genellikle burun ve yanaklarda meydana gelen yüzdeki kılcal damarlar mutlaka bir sağlık sorunu olmasa da kalıcı olarak kızarık bir görünüm yaratabilir. Bacaklarda bulunan örümcek damarları, toplardamar hastalığınız olduğuna dair bir ipucu olabilir. Örümcek damarları genellikle yaşam tarzı seçimlerinden kaynaklanır. Çok fazla alkol tüketimi ve soğuk havaya maruz kalma kılcal damarları meydana getirir. Diğer risk faktörleri arasında genetik yapı bulunur. Kafkas kökenli insanların yüzlerinde örümcek damarları geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Birçok ev ilaçları örümcek damarlarının görünümünü en aza indirebilirken, tıbbi tedavi genellikle onları tamamen ortadan kaldırmanın tek yoludur. Doktorunuz veya dermatoloğunuz sizin için en iyi tedaviyi belirlemek için yardımcı olacaktır. Kırık kılcal damarlar için lazer tedavisi, örümcek damarlarını ısıtmak ve onları çökertmek için güçlü, hedeflenmiş lazer ışıkları kullanır. Lazer ışığı yoğundur ve hasarlı kan damarlarını çevreleyen dokuya zarar vermeden hassas bir şekilde vuracak şekilde belirlenir. Genellikle bir doktorun ofisinde veya damar kliniğinde yapılır.

Her seanstan sonra, muhtemelen cildin sızdırmazlığını sağlamak ve iyileşme sürecine yardımcı olmak için topikal merhem verilecektir, bu nedenle en iyi sonuçları almak için doktorunuzun talimatlarını uyguladığınızdan emin olmanız gerekmektedir. Bununla birlikte iyileşmeyi görmek için birden fazla seansa ihtiyacınız olabilir. Lazerler iyileşme sürecini biraz ağrılı ve cildi hassas hale getirebilir.

Yüzdeki Kılcal Damarlar Neden Olur?

Yüzdeki örümcek damarlarına neden olan birkaç şey vardır. Bunların çoğu yaşam tarzı ile ilgilidir. Bu yüzden yaşam tarzınızda birkaç değişikliğe giderek kılcal damarlardan kurtulabilirsiniz. Bununla birlikte, bazı insanlar örümcek damarlarına genetik bir yatkınlığa sahiptir veya tıkanmış kan damarları nedeniyle cildin sık sık kızarması olarak ortaya çıkan rozasea adı verilen kalıtsal bir cilt rahatsızlığına sahiptir. Rosacea'nın 4 alt tipi vardır: eritematotelanjiektatik, papülopüstüler, fimatöz ve okülerdir. Rosacea, sürekli pembe yanaklara ve daha büyük örümcek damarları olasılığına neden olabilir.

Örümcek damarlarına neden olabilen yaşam tarzı seçenekleri arasında kan damarlarını genişleten ve onları cilde daha da yakınlaştıran aşırı güneşe maruz kalma yer alır. SPF 30+ geniş spektrumlu bir güneş koruyucu kullandığınızda zararlı ışınlardan korunabilirsiniz. Aşırı sıcaklıklara sahip bir yerde yaşıyorsanız, örümcek damarları olasılığınız da daha yüksektir. Hem cildinizin kızarmasına hem de derinin altındaki kılcal damarların patlamasına neden olabilir. Sık seyahat ediyorsanız, yerden havaya olan aşırı basınç değişiklikleri cildinizin altındaki kılcal damarların hızla genişlemesine ve sonunda bu kılcal damarların kırılmasına neden olabilir.

Kılcal Damarlara Ne İyi Gelir?

Retinoidler gibi topikal kremler çeşitli cilt rahatsızlıkları için kullanılır. dermatoloğunuz bunları damarlarını tedavi etmek için reçete edebilir. Bu kremler örümcek damarlarının görünürlüğünü azaltır ve cildinizin sağlığını iyileştirir.

Skleroterapi, kılcal damarları azaltmak için daha yoğun bir terapidir ve genellikle bir dermatolog ofisinde ayakta tedavi prosedürü olarak gerçekleştirilir. Kan damarlarını kapatan ve cildin altındaki görünür kanın kaybolmasına neden olan sklerozan ajanların enjeksiyonunu içerir.

Elma sirkesi örümcek damarları için popüler bir tedavi yöntemidir. Bazı insanlar bunu normal tonerleri yerine kullanır ve etkilenen bölgelere günde iki kez bir pamuk top ile hafifçe vurur. Örümcek damarları için cadı fındığı başka bir ev ilacıdır ve elma sirkesinden daha az büzücüdür.