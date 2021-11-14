Yüz Masajı Nasıl Yapılır, Hangi Durumlarda Yapılır? Yüz Masajı Hangi Yağlarla Ve Ne Zaman Yapılır?

Kan dolaşımını artırmak suretiyle yüz masajı, daha genç ve parlak bir cilt elde etme imkanı tanımaktadır. Tabii bunu doğru bir şekilde ve dikkatlice yapmak çok önemlidir. Yüzün her bölgesine uygulanması ile beraber, kırışıklıklardan ya da elastikiyetin kaybedilmesinden kurtulmak mümkün.

Yüz Masajı Nasıl Yapılır?

Yüzün farklı bölgeleri için masaj dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Zira her bölgenin kendine özgü bir yapısı vardır ve bu yapıya göre masaj gerçekleşir.

- Öncelikle dairesel hareketler ile çene bölgesine masaj yapılmalıdır.

- Aynı uygulama ağız bölgesine yan kısımları ile beraber elmacık kemiklerinin üzerine de uygulanabilir.

- Bu uygulama gerçekleşirken mutlaka cilt yukarı doğru gerdirilmelidir. Ancak aşağı doğru uygulama kesinlikle yapılmamalıdır. Çünkü bu durum sarkmalara neden olur.

- 1 dakika boyunca yuvarlak hareketleri ile yüzün farklı bölgesine sıralı şekilde uygulama gerçekleşebilir.

Özellikle dairesel hareketler üzerinden yüz masajı yapılırken, mutlaka çok fazla bastırmadan hafif bir şekilde yapılmalıdır. Tabii bunu yaparken yukarı doğru biraz güçlü şekilde uygulamak çok daha etkili olur.

Yüz Masajı Hangi Durumlarda Yapılır?

Yaş ve stres ile beraber yanlış beslenme gibi faktörler nedeniyle yüz bölgesinde yaşlanma belirtileri ortaya çıkar. Bu durum özellikle cildin elastikiyetini kaybetmesi ile meydana gelir. Böylece kırışıklıklar ve sarkmalar ile beraber cildin parlak görüntüsü ortadan kaybolur. Bunun önüne geçebilmek için ise yüz masajı uygulanmaktadır.

Yüz Masajı Hangi Yağlarla Yapılır?

Damıtılmış Hindistan cevizi yağı, ayçiçek yağı, jojoba yağı, badem yağı, avokado yağı, kakao yağı ve kayısı ile üzüm çekirdeği yağı gibi birçok farklı yağ bu konuda kullanılmaktadır. Böylece bu yağlar ile yapılacak yüz masajı sayesinde, hücreler yenilenir ve kan akışı hızlanır.

Yüz Masajı Ne Zaman Yapılır?

Özellikle sabah ve akşam stressiz bir ortamda yüz masajı uygulaması yapılabilir. Bu da ortalama haftalık olarak 3 ile 6 gün arasında uygulamak etkilidir.