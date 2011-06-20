Aborjin Avustralyalı sekiz çocuktan oluşan Yurungai Dans Tiyatrosu Ankara Kuğulu Park’ta. Yaşları 6-15 arası olan çocukların muhteşem gösterisi 22 Haziran Çarşamba günü.

TOBAV ile Ordu Belediyesi’nin 14 – 21 Haziran 2011 tarihleri arasında Ordu’da düzenlediği 7. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’ne katılan Yurungai Dans Tiyatrosu, 15 ve 17 Haziran tarihlerinde “Küçük Kara Ördek” adlı oyunu Ordulu sanatseverlere sergiledi.

Avustralya Büyükelçiliği, Çankaya Belediyesi, Kavaklıderem Derneği ve TOBAV’ın işbirliği ile 22 Haziran tarihinde Kuğulu Park’ta iki ayrı gösteri sunacak olan Yurungai Dans Tiyatrosu: Modern Avustralya kültürünü, geleneksel Aborjin kültürü ve dansları ile harmanlamıştır. Grup, gerçekleştirecekleri atölye çalışmasında ise geleneksel hikaye anlatımı teması üzerine Türk çocukları ile bir araya gelecek.