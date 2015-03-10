Yurt dışı eğitiminde çocuğunuza eşlik edin!

Her yıl çok sayıda öğrenciye yurt dışı eğitim ve burs imkanı sağlamak amacıyla, ABD ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinden 200 üniversiteyi çatısı altında toplayan IEFT; anne ve çocukları da unutmuyor.

Küçük yaştaki çocuklarının ana dil seviyesinde yabancı dil öğrenmesini isteyen aileler yurt dışı eğitimlere yöneliyorlar. Bu noktada tek sorun; ailelerin küçük yaştaki çocuklarını yalnız bırakmak istememesi oluyor. Ailelerin bu sorununa çözüm getirmek isteyen IEFT; annelerin çocuklarına eşlik etmelerine imkan sağlıyor. Çocuklarının eğitimi için yurt dışına çıkan annelere de kariyer hedefleri ve ilgi alanlarına bağlı olmak üzere çeşitli eğitim programları sunuluyor.

Çocuklar yurt dışında dil eğitimi alırken, anneler de yurt dışında ki okullarda; moda tasarımı, fotoğrafçılık, mimarlık, mutfak sanatları ve daha birçok eğitim programı seçeneğinden faydalanabiliyor. Bir eğitim programına dahil olmak istemeyen anneler için de konaklama veya gezilere katılma seçenekleri mevcut.

Dünyanın farklı ülkelerinde anne - çocuk programları sunan üniversite ve kolejler; 31 Mart - 10 Nisan tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir'de gerçekleşecek olan IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları’nda ailelere bire bir bilgi verecek ve soruları cevaplandıracaklar.

Bu programların yanı sıra yurt dışında dil eğitimi, üniversite, yüksek lisans, sertifika programları, yaz okulları, burs imkanları ve daha bir çok konuda detaylı bilgi almak için düzenlenen IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları her yaş ve eğitim grubuna açık. Fuarlara ücretsiz katılım için; www.ieft.com.tr/basvuru adresinden online davetiye alınabilmekte.