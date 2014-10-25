Yürekli burkan bir aşk hikayesi: Birleşen Gönüller

Birleşen Gönüller filmi, 2. Dünya Savaşı döneminde geçiyor ve izlerken sizi o yıllara götürecek. Yolları trajik bir şekilde ayrılan iki aşığın acıklı hikayesinin ele alındığı filmde Hande Soral ve Serkan Şenalp başrolleri paylaşıyor.

Niyaz ve Cennet yeni evli bir çifttir. Ancak alevlenen savaş, yaşadıkları köye kadar yaklaşır ve Nazi işgalinden kaçmak isterken yolları ayrılır. Niyaz trenden atlar, Cennet ise atlayamadan yakalanır. Doğumunu dahi trende yapar ve birçok sefaletle tek başına yaşamak zorunda kalır. Takvimler 1990 yılına ilerler ve tıpkı onlar gibi birbirlerine aşık bir çift Türkiye’den KazakistanWa gider. Amaçlarıysa çorak topraklarda okul inşa etmektir.

Çekimleri Türkiye ve BulgaristanWda gerçekleştirilen film, İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen bir aşk hikayesini konu ediniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Hasan Kıraç bulunurken oyuncu kadrosunda Hande Soral, Serkan Şenalp, Sema Çeyrekbaşı ve Atılgan Gümüş gibi isimler yer alıyor.

