Yürek ısıtan gerçek bir hikaye

Dünyanın dört bir yanındaki insanların yüreğini ısıtan gerçek hikaye "Büyük Mucize" (Big Miracle) sinemalarda! Bu etkileyici filmin konusu ise şöyle;

Bir gri balina ailesini Kuzey Kutup Dairesi’nde hızla oluşan buzullardan kurtarmak için kendilerine engel olmak isteyen süper güçlere karşı bir araya gelen küçük bir kasabanın haber kanalı muhabiriyle (John Krasinski) bir Greenpeace gönüllüsünün (Drew Barrymore) öyküsünü anlatıyor.

Yerel bir kanalın televizyon muhabiri olan Adam Carlson (Krasinski), daha büyük bir piyasaya geçebilmek için Alaska’nın kuzey ucundan kurtulmaya can atmaktadır. Kariyerinin en büyük haberini bulduğundaysa tüm dünyanın o haberi takip ettiğini fark eder. Soğuk bölgeye yaklaşan petrol devlerinin, devlet yöneticilerinin ve aç gazetecilerin içinde Adam’ı en çok endişelendiren kişiyse Rachel Kramer’dir (Barrymore). Kramer hem lafını sakınmayan bir çevreci, hem de Adam’ın eski sevgilisidir.

Zaman daralırken Rachel ve Adam kuzey bölgelerinin yerli halkından sıra dışı bir grup toplar. Petrol şirketleri, Rus ve Amerikan orduları farklılıklarını bir kenara bırakarak balinaları kurtarmak için seferber olur. Herkesin dikkatini yerkürenin en tepesindeki bu noktaya çevirmişken türü tehlike altında olan bu hayvanları kurtarmak birbirlerine diş bileyen ülkeleri bir araya getirir ve Soğuk Savaş’a kısa bir süreliğine de olsa ara verilmesine vesile olur.

BÜYÜK MUCİZE FİLM FRAGMANI

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