Doğal yaşamın hak ettiği değeri ve saygıyı görmesi amacıyla Ressam Şima Kavacık ve Kaligraf Hande Ünver öncülüğünde başlayan proje, Türkiye'nin en zengin sualtı yaşamını barındıran bölgelerinden biri olan Kaş'ta hayata geçiyor. Sergi, son iki yıldır hem ulusal hem de uluslararası platformlarda boykot edilen Kaş Yunus Parkı'ndaki yunusların ve esaret altındaki tüm deniz memelilerinin özgürlüğüne adanıyor.

Ressam Şima Kavacık ve Kaligraf Hande Ünver, iki yıldır sayısız hukuksuzlukla adı anılan ve uluslararası düzeyde boykota neden olan Kaş Yunus Parkı'na karşı harekete geçti. 15 Nisan tarihine kadar Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kültürevi'nde ziyaretçilere açık olan "Yunuslara Özgürlük Suluboya ve Kaligrafi Sergisi", bu yaz yeniden açılma hazırlıklarıyla gündeme gelen Kaş Yunus Parkı'ndaki yunusların ve türlü işkenceler yoluyla eğitilen diğer deniz memelilerinin özgürlüğüne adanıyor. Sergi, Kaş’taki etkinliğin ardından, 5 - 15 Mayıs 2013 tarihlerinde Kalkan Kültürevi’nde ziyaret edilebilecek.