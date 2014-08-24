Yunan müziğinin sevilen ismi hayranlarıyla buluşuyor

Yunan müziğinin sevilen ismi George Dalaras, Türkiye’deki hayranlarıyla buluşuyor. Dalaras, Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında 29 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde konser verecek.

Yunanistan'ın yetiştirdiği en büyük müzisyenlerden olan George Dalaras, 60'ların sonunda adım attığı müzik dünyasında uluslararası şöhrete kavuştu. Yunan halk müziği Rembetiko'nun en önemli temsilcisi olarak gösterilen sanatçının, 85'ten fazla solo albümünün yanı sıra, farklı müzisyenlerle ortak çalışmalarda bulunduğu 100'den fazla albümü bulunuyor. Müziğe olan bu aşkı sayesinde her biri 200 binden fazla satan albümleri ile defalarca Altın ve Gümüş Plak Ödülü'ne layık görülen Dalaras'ın müzik kariyerinde Asia Minor ve Rembetiko’nun 50 Yılı iki kilometre taşı bulunuyor.

Aralarında Al Di Meola, Paco de Lucia, Bruce Sprigsteen, Sting, Peter Gabriel, Goran Bregovic ve Haris Alexiou'nun da bulunduğu birçok önemli müzisyenle çalışma fırsatı bulan Dalaras, 15 milyonu geçen albüm satış rakamıyla da hala Yunanistan'ın en fazla albüm satan sanatçısı...

Rembetiko'nun yanı sıra, seslendirdiği İtalyanca ve İspanyolca şarkılarla Akdeniz'in sesi olan Dalaras; gitar, ud, buzuki gibi birçok telli enstrümanı da çalabiliyor. Büyülü sesi ve telli enstrümanlara hakimiyeti ile modern Yunan müziğine de yenilikçi bir soluk getiren sanatçı, köklerine bağlı kalarak farklı kültürlere ait şarkıları da ustaca yorumluyor.

Tarih: 29 Ağustos 2014

Saat: 21:00

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi,İstanbul

