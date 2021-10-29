Yunan Mitolojisi İsimleri - Erkek Ve Kadın İçin Yunan Mitolojisindeki İsimler İle Anlamları

Yunanlılar birçok tanrı ve tanrıçaya inanıyorlardı. Hala bu inanç devam etmektedir.

Yunan Mitolojisi İsimleri

Yunan tanrıları ve tanrıçaları insanlarla sık sık etkileşime girerdi. Hatta bazen insan gibi davranıyorlardı. Öfkeli, kibirli ve kıskanç olabiliyorlardı. Yunan mitolojisinin en bilinen isimlerinden biri Zeus'tur. Tanrıların kralıydı. Titanlarla savaştıktan sonra erkek ve kız kardeşleriyle birlikte dünyayı yönetti. Adları Hera, Hades, Poseidon, Hestia ve Demeter'di.On iki büyük Yunan tanrısı ve tanrıçası vardır. Onlara Olimposlular denir. Yunanlılar, doğanın birçok bölümünü Olimposlularla ilgili hikayelerle açıkladılar.

Yunanlılar ayrıca Olimposluların dünyanın farklı bölgelerine hükmettiğine inanıyorlardı. Zeus gökyüzüne hükmetti. Poseidon denizin sorumluluğunu aldı. Hades, Yeraltı Dünyasını yönetiyordu. Hera'nın evlilik ve doğum tanrıçası olduğuna inanıyorlardı. Demeter hasata hükmediyordu ve Hestia evin tanrıçasıydı. Diğer tanrı ve tanrıçaların kendiişleri vardı. Yunan mitolojisi günümüze kadar varlığını sürdürdü.

Erkek ve Kadın İçin Yunan Mitolojisindeki İsimler İle Anlamları

Abraxas: Abraxas, Yunan harflerinden oluşan mistik bir kelimedir. Büyülü güçlere sahip olduğuna inanılıyordu ve genellikle muska ve tılsımlar üzerine yazılmıştı.

Achilles: Diğer adıyla Aşil "ince dudaklı" anlamına gelir ve en ünlü Yunan kahramanlarından birinin adıydı. İnanılmaz gücü ve olağanüstü cesareti olan bir savaşçı olarak biliniyordu.

Adonis: Adonis, Yunanca'da "efendi" anlamına gelir. Bir Yunan mitolojisi figüründen türetilen Adonis, genellikle erkeksi güzellikle ilişkilendirilen bir isimdir.

Apollo: Apollon, Zeus ile Leto'nun oğlu ve Artemis'in ikiz kardeşinin adıdır. Diğerlerinin yanı sıra müziğin, güneşin, tıbbın ve şiirin tanrısıydı.

Ares: Ares, antik bir Yunan savaş tanrısıydı ve 12 Olimpiyatçıdan biriydi - Zeus ve Hera'nın oğluydu.

Cronus: Cronus, Gaea ve Uranüs'ün en küçük oğlunun adıydı - ilk nesil Titanların lideriydi.

Damon: Damon, arkadaşı için kendini feda etmeye istekli olmasıyla tanınan mitolojik bir Yunan efsanesidir. Damon, sadakat ve bencillik anlamına gelir.

Endymion: Endymion, Yunan mitolojisinden yakışıklı bir figürdü. Kral olduğuna inanılan Elis bölgesinde yaşadı. Endymion güzelliğini babası Zeus'tan almıştır.

Eros: Eros, eski Yunanca'da "arzu" anlamına gelir. Kanatlı Yunan cinsel aşk tanrısının adıdır.

Hades: Hades, ölülerin kralı ve Zeus ile Poseidon'un kardeşiydi. Yunanca'da Hades “görünmeyen” anlamına gelir ve tam olarak eğlenceli biri olarak bilinmezdi.

Hector: Hektor, Yunanca'da "sabırlı tutmak" anlamına gelir. Truva Savaşı sırasında savaşmış bir kahramanın adıydı ve küçüğüne bir kahraman ismi isteyen ebeveynler arasında yükselişe geçti.

Helios: Helios, ünlü Yunan Titan güneş tanrısıdır. Güneşi doğudan batıya çekerek altın arabasını gökyüzünde gezdirdiği düşünülüyor. Bunu her sabah ve sonra geceleri batıdan doğuya doğru yapar, güneşin doğuşunu ve batışını temsil eder.

Herakles: Herakles Yunan mitolojisindeki en ünlü kahramanlardan biriydi. Herakles'in kim olduğu hakkında hiçbir fikriniz yoksa, onu Romalı adı Herkül ile tanıyabilirsiniz .

Hermes: Hermes “haberci tanrı” idi.

Morpheus: Morpheus, Yunan uyku ve rüya tanrısıdır. Bununla birlikte, bazıları onun sadece rüyalar tanrısı olduğunu, babasının ise uyku tanrısı olduğunu öne sürüyor.

Orion: Orion, Atlas'ın yedi kızını takip eden bir efsane avcısıydı. Tanrıça Artemis onu öldürdü ve Zeus tarafından en parlak takımyıldız olarak seçildi.

Orpheus: Orpheus, efsanevi bir Yunan müzisyen ve şairin adıydı.

Perseus: Perseus, Zeus'un oğullarından bir diğeriydi - tanrısal bir kahraman olarak algılandı.

Poseidon: Poseidon başka bir antik Yunan tanrısıdır.

Zeus: Zeus, Olympus'taki egemen tanrıydı. Diğer birçok şeyin yanı sıra gökyüzünden, şimşekten, gök gürültüsünden ve kaderden sorumluydu.

Althea: Althea, Yunanca “iyileştirici güçle” anlamına gelir. Yunan mitlerinde ve şiirinde yaygın olarak kullanılan, her zaman şiirsel, hatta belki de ruhani bir isim olmuştur.

Aphrodite: Afrodit aşk ve güzelliğin tanrıçasıydı.

Artemis: Apollon'un ikiz kız kardeşi Artemis, vahşi doğayı, avı ve hayvanları yöneten bakir bir tanrıydı. Doğurganlıkla bağlantılıdır ve doğumda kadınlara yardım etmesi için çağrılırdı.

Athena: Athena, Yunan bilgelik, cesaret, medeniyet, hukuk ve adalet tanrıçasıydı. Yunan mitolojisindeki en etkili figürlerden biridir. İsim aynı zamanda günümüz Yunan başkenti Atina ile de yakından ilgilidir.

Calypso: Afro-Karayip müziğiyle karıştırılmaması gereken Calypso, bir ada perisi ve Atlas'ın kızıydı.

Cybele: Kybele, Yunanca'nın yanı sıra Fransızca'dan da kökler alır ve "tüm tanrıların anası" anlamına gelir.

Demeter: Demeter, tarım, büyüme, hasat, tahıl ve beslenme tanrıçasıydı. Zeus'un kız kardeşi ve Persephone'nin annesiydi.

Hera: Hera, Yunanca'da "koruyucu" anlamına gelir ve o, Yunan tanrılarının kraliçesiydi.

Hestia: Hestia, Yunanca'da "ocak" veya "ocak başı" anlamına gelir. Hestia, ocağın, iffetin ve evin tanrıçasıydı.

İris: İris, gökkuşaklarının tanrıçasıydı ve adı da bu anlama geliyor. Bir tanrıça olmasının yanı sıra, Olympus ve Dünya arasındaki gökkuşağını süren Hera ve Zeus'un habercisiydi.

Nephele: Nephele "bulutlu" anlamına gelir ve bulutlardan yaratılmış bir tanrıça Zeus'un adıdır.

Phoebe: Phoebe, ay ve av tanrıçasıydı. Adı "parlayan" veya "ışıldayan" anlamına gelir.

Xanthe: Xanthe, Yunanca "altın" veya "sarı" anlamına gelir. Xanthe, hasat ve tarım tanrıçası Demeter'in egzotik bir sıfatıdır.