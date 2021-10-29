Yunan İsimleri - Yunanca En Çok Kullanılan Ve En İyi Kadın - Erkek İsimleri İle Anlamları

Dünyanın pek çok dilinde Yunancadan geçmiş sözcükler bulunur. Bu nedenle farklı ülkelerde Yunanca veya Yunanca kökenli kadın ve erkek isimleriyle karşılaşmak mümkündür.

Yunan İsimleri

Yunanca, 3500 yıldan fazladır kullanılan bir dildir. Özellikle Yunan Mitolojisinde yer alan tanrılar ve tanrıçalar Yunan kültürüyle birlikte dünyaya yayılmış durumdadır. Akdeniz ve Karadeniz'de konuşulan bir dil olduğundan dolayı Yunan isimleri rağbet görmektedir.

Uzun yıllardır milyonlarca kişinin anadili olan Yunanca farklı dönemlerde değişikliklere uğramıştır. Klasik Yunancanın da dört ayrı lehçesi bulunur. Bu nedenle Yunanca isimler sürekli olarak değişikliklere uğrayarak sayıca fazlalaşmıştır. Diğer dillere de geçtiğinden dolayı günümüzde sıklıkla Yunanca kökenli özel isimlerle karşılaşılır.

Yunanca En Çok Kullanılan En İyi Kadın İsimleri ve Anlamları

Özellikle yeni doğan kız bebekleri için Yunanca en çok kullanılan en iyi kadın isimleri ve anlamları araştırılır. Bu isimlerin başında bulut perisi anlamına gelen Nefeli, şiir anlamına gelen Calliope bulunur. En çok kullanılan isimlerden biri olan Phaedra da parlak demektir. Mitolojiden dolayı dünyanın pek çok bölgesinde anlamı hayat olan Zoe ismi de kullanılır.

Neşeli kimselere konulan Thalia ismi Yunancada mutluluk anlamına gelir. Yunan Mitolojisinde aile tanrıçası olan ve güzel kadın anlamında kullanılan Helen ismi yeni doğan çocuklara sıklıkla verilir. Ayrıca Agnes, iffetli; Eleni, meşale; Penelope, ördek; Selene, ay anlamına gelen isimler en çok kullanılan adlardır.

Maria ve Philomela aşk anlamına geldiği için kız çocuklarına en çok yakıştırılan isimler arasındadır. Ayrıca Yunan kadınlarında Alice, Barbara, Katherine, Elizabeth de görülmektedir. Bu isimler sırasıyla kırmızı, yabancı, saf ve güzel, Tanrıya edilen yemin anlamlarında kullanılır. Sözlükte harika tanımlamasıyla yer alan Sophitia ve zarif kadınlar için kullanılan Yanni de dikkat çekici isimler arasındadır.

Yunanca En Çok Kullanılan En İyi Erkek İsimleri ve Anlamları

Doğacak bebekler için Yunanca en çok kullanılan en iyi erkek isimleri ve anlamları araştırılır. Bu isimlerin başında Andreas gelir. İngilizce hali Andrew olan bu isim insan anlamına gelir ve pek çok ülkede yaygın şekilde kullanılır. Erkek savunucusu demek olan Alexandros, aslan anlamına gelen Leonidas isimleri de en çok kullanılan erkek isimleri arasındadır.

Yunan mitolojisinde geçtiği için çok sevilen isimler arasında Iasonas ve Achilleas da yer alır. Şifacı ve acı anlamlarına gelen bu isimlere duyulan ilgi büyüktür. Nikias adı zafer anlamına geldiği için erkeklere yakıştırılır. Ayrıca çiftçi kelimesinden türeyen Yorgos ismi de sürekli olarak kullanılmaktadır.

Yunanca Kökenli Türkçe İsimler ve Anlamları

Eski zamanlardan beri sürekli etkileşim içinde bulunan Yunanistan'la kültür benzerlikleri görülür. Bu benzerliklerin bir bölümü de özel isimlerin ortaklaşa kullanılmasından kaynaklanır. Zaman içinde Yunanca halinden türeyerek Türkçeleşen bazı isimler bulunur. Dafni sözcüğünden türeyen Defne, Asia'dan oluşan Asya bu duruma örnektir.

Kız çocuklarına verilen Açelya isminin kökeni Yunanca olan Azaleos kelimesine bağlıdır. Susamış kimseleri ifade eden bir kelimedir. Ayrıca yaygın olarak kullanılan Efe ismi de delikanlı anlamına gelen Efevos'tan türemiştir. Egehan, Ege Denizinin hakimi anlamına gelerek Yunancadan Türkçeye geçen isimler arasında bulunur.

Yunancada bitkiler için kullanılan Fyton kelimesi, Fidan ismine dönüşmüştür. Erkekler arasında sürekli görülen İskender, Menderes, Poyraz da Yunancadan değişen sözcüklerdir. Güzel kokan bitkilerin ifade edildiği Melissa sözcüğüyse Melisa özel ismi olarak Türkçeleşmiştir.