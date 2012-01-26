Yumuşak ellere sahip olabilirsiniz

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SANDA SPA'dan ellerinize özel bakım...

SANDA SPA’nın Exotic Hand Ritual el bakımı ile soğuk kış günlerinde sertleşen ve çatlayan ellerinizin yumuşak kalmasını sağlayabilirsiniz.

Soğuk kış günlerinde kuruyan ve nemsiz kalan ellerinize yumuşaklık ve pürüzsüzlük kazandıracak özel bir uygulama arıyorsanız SANDA SPA’nın Exotic Hand Ritual bakımını deneyebilirsiniz. Ilık aromaterapi yağları ile uygulanan Exotic Hand Ritual el bakımını ve cildinize uygun kremleri tercih ederek ellerinizi gün içinde oluşan ısı farklılığından koruyabilirsiniz.

Mevsim değişikliklerinde oluşan ısı farklılıkları, yaz mevsiminin ciltte yarattığı etki gibi, kışın da derinin kurumasına, nemsiz kalmasına ve bakıma ihtiyaç duymasına neden olabilir. SANDA SPA’nın Elemis Exotics serisinde yer alan Exotic Hand Ritual el bakımı, soğuk günlerde yıpranan ellerinize yumuşaklık ve pürüzsüzlük kazandırmaya yardımcı oluyor.

Elleriniz ve tırnaklarınız, uygulanan ılık aromaterapi yağları ile beslenirken, “Elemis Skin Nourishing Milk Bath” ellerinizin nem dengesini koruyarak yumuşaklık ve pürüzsüz bir güzellik sağlamaya destek oluyor. Bu bakımda ellerinize rahatlatıcı bir etkiye sahip olan masaj uygulanıyor. Exotic Hand Ritual el bakımını tercih ederek, ayrıca gün içinde sabah ve akşam size uygun kremleri kullanarak ellerinizi koruyabilir, besleyebilirsiniz.

www.sandaspa.com

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