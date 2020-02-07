Yumurtalık kanserinin dikkat çeken belirtileri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Karaca, yumurtalık kanserinde modern tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Yumurtalık kanserinin, köken aldığı dokunun türüne bağlı olarak ikiye ayrıldığını aktaran Prof. Dr. Karaca, "Hastalığın türü, ortaya çıkma ihtimali ve başlama yaşını değiştirmektedir. Hiç doğum yapmamış olma ve ailede, meme ve yumurtalık kanseri öyküsü olan kişilerin hastalığa yakalanma riski yükselmektedir. Ancak en önemli risk faktörü ileri yaş olarak kabul edilmektedir. Özellikle menopoz sonrası tek başına östrojen hormonu desteği, yumurtalık kanserini tetikleyen faktörler arasındadır" dedi.



Sinsi ilerleyebiliyor



Yumurtalık kanserinin en önemli özelliğinin, hiçbir belirti vermeden ilerlemesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karaca, "Hastalık belirli bir evreye ulaştığında bu olguların yarıya yakın bölümü jinekolojik muayene sırasında tesadüfen fark edilir. Karında şişlik ve vajinal kanama gibi şikayetler sadece bu hastalığa özgü olmamakla birlikte yumurtalık kanserinin de ilerlediğinin göstergesidir" diye konuştu.



Prof. Dr. Karaca, yumurtalık kanserine işaret eden belirtileri ise şöyle sıraladı:



"İştah kaybı, hızlı şekilde tokluk hissedilmesi, şişkinlik, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve özellikle kabızlığın ortaya çıkması, mesane alışkanlıklarında değişiklik ve sık sık idrara çıkma ihtiyacı, vajinal kanama, kilo kaybı, karında basınç hissi ve şişkinlik, kasıkta dolgunluk veya ağrı, uzun süreli hazımsızlık, gaz veya bulantı."



Düzenli muayene yaşamsal önem taşıyor



Yumurtalık kanserinde erken tanının yaşamsal önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Karaca, "Düzenli jinekolojik muayene ve kan testleri, hastalığın saptanmasına yardımcı olmaktadır. Vajinal ultrason ile muayenede tespit edilen bir kitlenin, cerrahi müdahale ve biyopsi ile nasıl bir yapıya sahip olduğu saptanmaktır. Yumurtalık kanseri evreleri, hastalığın gösterdiği yayılıma göre belirlenir ve tedavi planı da hastalığın evresine göre düzenlemektedir."



Erken evrede cerrahiye başvuruluyor



"Erken evrede tanı konulan yumurtalık kanseri tedavisinde, cerrahi ile tümörün tamamen çıkarılarak o bölgenin temizlenmesi hedeflenir. Erken dönem hastalarında sadece cerrahi yeterli olmaktadır. İleri evre yumurtalık kanserinde ise hastalık diğer organlara yayılmışsa önce kemoterapi ile kitlenin küçültülmesi planlanır. Daha sonra uygulanacak cerrahi, küçülen kitlenin çıkarılarak bölgenin temizlenmesi için yapılmaktadır."