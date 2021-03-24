Yüksek tansiyon nasıl düşürülür? İşte tansiyon düşüren besinler

Yüksek tansiyon, büyük ve küçük tansiyonun normalden fazla olması ve kan dolaşımı için gerekli basıncın normalden fazla olması durumudur. Yüksek tansiyon, yıllarca belirti göstermeyebilir. Ancak bu süreçte de göz, böbrek, beyin ve kalbe zarar verebilir. Ancak bu durum kolayca tespit edilir ve uzmanlar tarafından kontrol altına alınabilir. İç Hastalıkları Uz. Dr. Kemal Kundakçı, yüksek tansiyon hastalarının nelere dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili önemli önerilerde bulundu.

Özellikle hareketsiz ve stresli yaşam, alkol ve sigara tüketimi, obezite ve aşırı tuz kullanımı kan basıncı yüksek genç bir grubun oluşmasına neden olmuştur. Hipertansiyon; inme, aortik anevrizma, kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek hastalıkları gibi yaşamı olumsuz etkileyebilecek birçok hastalığa neden olabilir. Hipertansiyon rahatsızlığı olan kişiler, yaşam tarzlarını dikkatli bir şekilde düzenlemelidir.

Yüksek tansiyon hastaları nelere dikkat etmeli?

- Eğer tansiyon değerlerininiz yüksekse ya da yüksek tansiyon tanısı aldıysanız hiç zaman kaybetmeden bir uzmana başvurun.

- Evde tansiyon değerlerinizi tavsiye edilen şekilde ölçün.

- Hangi evrede olursa olsun yaşam tarzı değişikliği yapmayı ihmal etmeyin.

- Az yağlı ve az tuzlu sağlıklı yiyecekler tüketin.

- İdeal vücut ağırlığınızı koruyun.

- Fiziksel olarak hareketli yaşayın.

- Sigarayı bırakın.

- Fazla alkol tüketmeyin.

- Stresi mümkün olduğunca azaltın.

- Doktorunuzun uygulamaya başladığı tedaviyi aksatmayın ve kan basıncınızı düzenli takip edin.

Tansiyon düşüren besinler nelerdir?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Tığlı Çınar, tansiyonu düşüren 10 besini sıraladı ve bu besinlerin faydalarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Ispanak: Posadan zengin bu harika besin aynı zamanda kalp sağlığını koruyucu ve kan basıncını düzenleyen potasyum, folat ve magnezyum kaynağıdır.

Ay çekirdeği: Kan basıncını düşüren magnezyumdan zengin ay çekirdeğini tüketirken tuzsuz olmasına dikkat edin.

Yağsız süt: Kalp dostu yağsız süt, size aynı zamanda kan basıncınızı %3-10 oranında düşürmeye yarayacak kalsiyum ve D vitamini de sağlar.

Patates: Kalp sağlığı için önemli iki temel mineral potasyum ve magnezyum zengini patates tansiyonunuzu dengelemede bire bir.

Fasulye: Hangi türü olursa olsun fasulye, yüksek magnezyum ve lif içeriğiyle kan basıncını düzenlemeye yardımcı oluyor.

Kayısı: Potasyum kaynağı bu lezzetli meyvenin yaz aylarında taze, kışın kuru olanına rahatlıkla ulaşıp ara öğünlerde tüketebilirsiniz.

Muz: Potasyum denilince akla gelen diğer bir besin tabii ki muz tansiyonunuzu dengelemek adına ara öğünde tercih edebilirsiniz.

Bitter çikolata: Yapılan son çalışmalara göre günde 30 gr bitter çikolata tüketimi, kan basıncını düşürmeye yardımcı.

Soya fasulyesi: Potasyum ve magnezyumdan zengin diğer bir besin soya fasulyesidir ama yine tuzsuz tüketmeye dikkat edin, özellikle de haşladığınızda.

Kavun ve karpuz: Son çalışmalara göre özellikle kantalup kavununun 1/4'ü günlük potasyum ihtiyacımızın yüzde 20'sini tek başına sağlıyor.