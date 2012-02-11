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Yüksek Sadakat İstanbul Live'da!

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Yüksek Sadakat İstanbul Live'da!
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Yüksek Sadakat, konserlerine devam ediyor.

“Renk Körü” adlı üçüncü stüdyo albümünü piyasaya çıkaran Yüksek Sadakat, 18 Şubat 2012, Cumartesi akşamı İstanbul Live Sahnesi'nde!

Aralık 2011’de üçüncü stüdyo albümünü çıkaran Yüksek Sadakat, 18 Şubat 2012 Cumartesi akşamı İstanbul Live Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

Türk müziğini Rock’ın enerjisiyle birleştiren Yüksek Sadakat; “Renk Körü” adını taşıyan üçüncü albümünü Aralık 2011’de dinleyicisiyle buluşturdu. İlk iki albümüyle Türk rock sahnesinde hatırı sayılır bir yer edinen Yüksek Sadakat; üçüncü stüdyo albümü “Renk Körü” ile yine, üzerinden yıllar geçse de değerini kaybetmeyecek şarkılara imza atıyor.

Yeni albümün çıkışıyla beraber konserlerine devam eden grup, 18 Şubat 2012, Cumartesi akşamı İstanbul’un gözde mekanı İstanbul Live’da vereceği konserde hem “Renk Körü” albümünden hem de önceki albümlerinden şarkıları seslendirecek.

İstiklal Caddesi Ağa Camii’nin sokağında bulunan Istanbul Live’da, gerçekleşecek konserlerin kapı açılış saati 21:00. Konser biletleri Biletix’ten ve Istanbul Live’dan temin edilebilir.

www.istanbulliveperformance.com

www.biletix.com 

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