Toplumcu şiirin önemli temsilcilerinden Adnan Yücel’i genç kuşaklara tanıtmak ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 8- 9- 10 Haziran 2012 tarihlerinde “Adnan Yücel Edebiyat ve Sanat Festivali” düzenleniyor.

Ölümünün 10. yılı anma etkinlikleri kapsamında, genç kuşakların dil duyarlılığını artırmak ve yazınsal becerilerini değerlendirmek amacıyla bir de şiir ve öykü yarışması yapılacak. Yarışmada şiir veya öykü kitabı yayınlanmış şairler, kitaplarının bir örneği ile katılabileceklerdir. Kitap yayınlayamayan şairler 5 (beş) şiirle, öykü yazarları ise 3 (üç) öykü ile başvurabilecekler. Yarışmada dereceye giren şiirler ve öyküler bir kitapta toplanıp basılacak. Aynı zamanda dereceye giren yarışmacılara derecesini belirten plaketler sunulacak.

Seçici kurulun değerlendirme sonuçları 10 Haziran 2012 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar aynı tarihte Yapı Sanat Merkezinin internet sitesinde www.yapisanatevi.org ve adnanyucelfestival.blogspot.com'da duyurulacak, kazananlara ayrıca e-mail veya telefonla bilgi verilecek. Açıklama öncesinde dereceye girenlere bilgilendirme yapılacak.



Her dalda, kazanan üç şair ve yazara plaketin yanı sıra Adnan Yücel Kitap Seti armağan edilecek. Şiir ve öykü dalında seçici kurulun uygun gördüğü on şiir ve on öykü ile birlikte bir kitapta yayınlanacak. Kitapta ürünü olan şair ve yazarlara kitap yayınlanınca 10’ar adet telif olarak verilecek. Ödül töreni, 10 Haziran 2012 tarihinde yapılacak.

Katılım Koşulları



- Yarışmaya, 40 yaşın altındaki tüm şairler ve öykü yazarları katılabilir.



- Yarışma; şiir kitabı, şiir ve öykü dallarında yapılacaktır.



- Şiir kitabı dalında; daha önce kitabı yayınlanmış şairler; 1 Ocak 2011- 1 Ocak 2012 tarihleri arasında yayınlanmış bir şiir kitabıyla ya da kitap bütünlüğü içeren şiir dosyasıyla,



- Şiir dalında; kitap yayınlamamış şairler 5 şiirle,



- Öykü dalında; kitap yayınlamamış yazarlar 3 öyküyle katılabilirler.



- Yarışmada dereceye giren şiirler ve öyküler bir kitapta toplanıp basılacaktır.



- Yarışmaya gönderilen yapıtlar, başvuru tarihine kadar, hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır.



- Şiir ve öykü dalında; seçici Kurul'un derecelendirmeden seçeceği on şiir ve öykü bir arada tek kitap halinde yayınlanacaktır.



- Yarışmaya gönderilecek yapıtlar; 30 Nisan 2012 tarihine kadar, mutlaka dijital ortamda, e-mail/CD ile Yapı sanatevi Merkezine teslim edilmeli / posta ile gönderilmelidir.



- Başvuruda bulunanlar, adlarını, adreslerini, kısa özgeçmişlerini ve telefon numaralarını, gönderilen yapıtlarda açıkça belirtmelidirler. Kimliği yazılı olmayan metinler yarışma dışı tutulur.



- Yarışma, her yıl Adnan Yücel Şiir Festivali kapsamında şiir kitabı dalının yanı sıra; yazının öteki dallarını kapsayacak biçimde dönüşümlü olarak yapılacaktır.



- Yarışma jürisi aşağıda belirtilmiştir:

Şiir Jürisi



Gülsüm Cengiz



Sennur Sezer



Cezmi Ersöz



Mehmet Özer



Ali Öztürk (Yapı Sanatevi adına)

Öykü Jürisi



Adnan Özyalçıner



Zafer Doruk



Adil Okay



Serhan Yıldız (Yapı Sanatevi adına)

Adres: Şehitmuhtar Mahallesi İstiklal Caddesi Rumeli Hanı C Blok Kat 3 No: 88/35 Taksim - İstanbul



Telefon: 0 212 244 77 72



info@sanatevi.org