Yoyo Şampiyonu Kim Olacak?

Malatya Park Yoyo şampiyonunu arıyor. Şehrin Çekim Noktası, Malatya’nın Tek Alışveriş Merkezi Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, çocukların sevgilisi Blazing Teens yoyolarını ve çizgi filmini Malatya Park çocukları ile buluşturmaya hazırlanıyor. Etkinliğe katılmak için acele edin.

16-17 Nisan tarihleri arasında Armağan Oyuncak işbirliği ile ana fuaye alanında gerçekleştirilecek olan Yoyo Turnuvası'nda katılımcılar ,bu eğlenceli oyunda showlarını diledikleri gibi sergileyebilecekler. 7 yaş ve üzeri tüm yoyo severlerin katılabildiği turnuva da yarışma öncesi yoyo ustalarının verdiği eğitimlerin de yardımıyla çocuklar yeteneklerini fark ederek ve geliştirecek ve kazanan Malatya Şampiyonu 19 Haziran’da İstanbul’da gerçekleşecek finalde Malatya’yı temsil edecek.

Nasa tarafından uzaya gönderilen ilk oyuncak, olma özelliğini taşıyan yoyo, herkesin çocukluğundan bildiği bir oyuncak olmasının ötesinde, bir spor, bir yetenek, bir sanattır... Tarihi 2000 bin yıl öncesine dayanan yoyo, yediden yetmişe herkesin oynayarak eğlenebildiği aynı zamanda konsantrasyonu sağlayan, gerginliği azaltan, motivasyonu arttırdığı gözlemlenen bir oyuncak olma özelliğine sahip bu keyifli oyunla Malatya Park çocukları, aileleri ile birlikte çok eğlenecek.

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